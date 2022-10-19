施政報告｜總商會﹕多管齊下迅速應對土地房屋供應問題　值得支持

行政長官李家超今天（19日）發表《施政報告》，香港總商會表示歡迎，認為政府以精準的全新角度應對香港面臨的種種挑戰，尤其是推出措施吸引更多企業和人才來港。

樂見政府完善多項就業計劃及法例

總商會亦樂見政府群策群力、各司其職，透過完善現有的多項就業計劃和法例，應對香港的人力資本需求；例如推出「高端人才通行證計劃」，以提升香港的吸引力，同時便利人才來港生活和工作，但防疫限制措施仍然是一大障礙。總商會支持當局致力提升香港作為國際融資平台的地位，包括推動人民幣計價投資、綠色融資、碳交易及互聯互通安排。向合資格的家族辦公室提供稅務寬免，以吸引企業來港設立據點或擴展業務，亦可鞏固本港作為全球資產管理中心的聲譽。

總商會指出，香港銳意發展成為國際創新科技中心的願景，為未來發展提供了良好的策略方向。我們歡迎政府着力提升創科生態系統，並推出100億元計劃，資助大學開展研發項目，並促進科研成果商品化。

房屋問題與全港市民息息相關，特首制定進取的目標，多管齊下迅速應對土地和房屋供應問題，做法值得支持。總商會亦欣見總商會在《施政報告》建議書提出的多項策略和技術方案獲得採納，希望有助加快增加供應、回復可負擔的水平和縮短公屋輪候時間。

冀政府盡快撤銷所有防疫限制

儘管此等措施非常可取，但對企業來說，最重要的支持是盡快撤銷所有防疫限制。要有效提振經濟和說好香港故事，總商會冀政府能及早公布解除防疫相關限制的路線圖，讓市民和企業加快復常。

就特首在《施政報告》建議設立「香港投資管理有限公司」，本地傳媒引述總裁梁兆基表示，投資範圍應該以目標產業為重點，而非單就個別項目。

他又指出，金管局的投資操作屬金融投資，以回報風險管理為重，共同投資基金則以促進產業發展為主，非金管局範圍。