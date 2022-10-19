施政報告｜太古地產﹕措施加強香港作為國際金融中心競爭力

太古地產對行政長官今天發表的《2022 年施政報告》表示歡迎，報告提出多項措施加強香港特別行政區作為領先國際金融中心的競爭力，並加快香港融入國家發展大局。

行政長官宣佈了一系列招商引才的特別配套措拖，吸引優秀人才和重點企業落戶香港。太古地產相信「高端人才通行證計劃」等措施將有助補充本地人才及勞動力，提升香港的整體競爭力。公司將積極提出意見和建議，支持發展局檢視建造業的勞工短缺情況。

作為主要地產發展商之一，太古地產就行政長官多管齊下增加土地儲備表示歡迎。市區重建是土地供應的主要來源，公司很高興政府計劃精簡造地的法定及行政程序，以及放寬申請強拍門檻以利市區重建。

太古地產相信「簡約公屋」及「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」等全新政策能協助滿足社會對優質公營房屋的需求。

開發北都加強香港融入國家大局

太古地產亦歡迎政府計劃全面開發北部都會區及加快發展新田科技城，相信相關發展計劃將加強香港融入國家發展大局，同時鞏固香港作為大灣區主要樞紐的地位。而推動發展該區的運輸基建亦將進一步提升暢達度，為香港未來的成功打下基礎。

太古地產行政總裁彭國邦表示：「行政長官宣佈了一系列新政策和具體建議，以應對香港當前的主要挑戰。今年是太古地產在香港成立 50 周年，公司未來將繼續透過獨特而長遠的社區營造工作，為

香港的發展作出貢獻。公司早前宣佈港幣一千億元投資計劃，當中約港幣三百億元將投放於香港，反映公司對香港充滿信心以及對本地市場的長遠承諾，我們亦會繼續透過發展藝術文化、支持青年發展及建立大家引以為傲的社區，努力為香港的未來發展作出貢獻。」