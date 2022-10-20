彭博：若金融峰會與會者確診　政府或批准自行乘坐私人飛機離港

國際金融領袖投資峰會將會在11月2日舉行，市場關注防疫措施是否會放寬。《彭博》引述消息人士報道，本港防疫措施不太可能有重大轉變，但港府考慮作出讓步，讓出席會議人士在病毒檢測呈陽性時乘坐私人飛機離開香港。



消息人士稱，衞生署正在與金管局商討峰會細節，包括一旦參與者確診應如何處理，正考慮讓確診者乘坐私人飛機離港，但前提是可以成功安排確診者在從酒店前往機場以及等待航班時保持隔離；而若確診者未能乘坐私人飛機離開，他們將會在酒店房間內隔離。

消息人士又指，大多數與會者將留在峰會舉行場地，即中環四季酒店，這將方便當局集中管理。金管局回應指，政府已批准一整套有關峰會的感染控制安排，相信安排會有利活動舉行。

另外有消息人士稱，在「0+3」的入境安排下，與會者可能會獲得豁免以便可以參加特定的活動或進入部分場所，例如四季餐廳，但所有與會者都必須進行要核酸檢測。

逾200名金融領袖參與

金管局總裁余偉文指出，將有200位金融界領袖人物參與，多名重量級金融機構高層，均參與是次峰會，又指出是次會議有100多家全球重要金融機構主要負責人，當中超過30家機構由董事長或行政總裁代表。

出席嘉賓名單除滙控祈耀年（Noel Quinn）及渣打溫拓思（Bill Winters）外，還有高盛行政總裁David Solomon、黑石總裁Jonathan Gray及花旗集團CEO Jane Fraser等。