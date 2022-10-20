中國據報放寬入境旅客隔離至「2+5」　離岸人民幣掉頭急彈

中國據報正在探討是否放寬入境旅客的強制隔離措施，有知情人士指，官員考慮將隔離期縮短至「2+5」。受消息刺激，離岸人民幣大幅反彈逾400點子。



《彭博》引述知情人士透露，中國官員正在探討是否放寬入境旅客的強制隔離措施，正考慮將隔離期縮短為「2+5」，即2天閉環防疫集中隔離外加5天居家自我健康監測。

目前，中國要求旅客入境後需要隔離10天，7天在酒店房間內隔離，然後3天的居家健康監測，人們仍要定期接受檢測。

目前尚不清楚對於居家隔離期間將有哪些限制，以及對在本地沒有固定居所的外國人來說該方案如何實現。知情人士說，這一方案或很快被列入新一版新型冠狀病毒肺炎診療方案。當爆發疫情時，中國各地使用該診療方案作為應對措施的指引。

其中一位知情人士說，這一考慮尚存變數，並有待高層首肯，因此仍然可能有變或根本不部署。

離岸人民幣掉頭回升 重上7.23

受消息刺激離岸人民幣大幅反彈逾400點子，自今早低位7.2790，掉頭回升高見7.2350。

至於在岸人民幣亦轉升，新報7.2250。

日前，據內媒報道，從多家航空公司方面獲悉，應國務院要求，在多條國際航線上陸續恢復及增班，航點涉及亞歐美。

從中國東航、南方航空、海南航空等多家航空公司獲悉，為盡快落實國務院關於有序增加國際客運航班數量等相關要求，航空公司迅速制定航班恢復方案，在多條國際航線上陸續恢復及增班。