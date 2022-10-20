新世界、恒基等四間發展商　分別與潤地簽合作協議推動大灣區發展

華潤置地（1109）宣布，分別與新世界（0017）、恒基兆業（0012）、嘉華國際及信德集團簽訂《戰略合作協議》。

根據《戰略合作協議》，雙方將針對具體潛在的目標土地資源及地產項目，尤其是處於粵港澳大灣區的項目，商討及研究共同合作發展之可行性，以增加雙方在內地和香港的相關業務投資和影響力。華潤置地及各合作夥伴將本著合作共贏的原則，實現優勢互補，以支持粵港澳大灣區持續發展為目標，為社會創造共享價值。

華潤置地董事會主席李欣表示，粵港澳大灣區是五家集團共同的戰略焦點，未來五家集團將結合運用自身資源，發揮最大之協同效應。

新世界行政總裁鄭志剛博士（右五）與華潤置地董事會主席李欣先生（左六）簽署戰略合作協議，進一步加強雙方在本港及中國內地的發展優勢。（發展商提供）

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，集團與華潤置地簽署戰略協議，可結合及利用雙方豐富的資源及經驗，優勢互補，能更迅速及有效地把握發展機遇，並積極推動香港及大灣區的土地發展，同時為股東及社會創造更大的價值。

嘉華國際（0173）執行董事呂耀華指，集團將依循中共二十大報告發展方向，積極融入國家「十四五規劃」、「一帶一路」 、「粵港澳大灣區」等國家戰略構想，以審慎進取的策略，繼續物色具潛力的優質土地。

恒基兆業地產集團主席李家傑表示，今次簽訂戰略合作協議，將充分發揮雙方優勢，合作共贏、互惠互利。衷心感謝華潤置地出心出力建設香港，恒基地產作為香港擁有最多新界土地儲備的發展商，將全力配合，一同抓緊北部都會區的發展機遇，配合國家發展策略，實現粵港澳大灣區融合，一起為香港的繁榮穩定作出貢獻。

信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊指，集團作為紥根大灣區的綜合企業，致力在區內投資及開發交通網絡、大型基建、綜合發展、旅遊休閒等項目，助力大灣區，特別是港澳地區的全面發展。

華潤置地表示，未來將繼續採取穩健策略及審慎態度，並善用在經營性不動產及輕資產管理業務方面擁有的豐富資源、經驗及優勢，為城市及社區換新面貌，植根香港發展，助力香港繁榮。