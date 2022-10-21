陳茂波﹕實施0+3讓涉外經濟活動拾動力　推動經濟復常

財政司司長陳茂波今日出席保險業活動致詞時指出，政府上月底對從海外到港人士實施0+3檢疫安排，是希望在有效控制疫情風險外，便利回港人士及旅客人士入境，讓涉外經濟活動重拾動力，最大程度推動經濟復常與對外往還。

陳茂波指出習近平總書記在中共二十大開幕作報告時，明確表示支持香港發展經濟﹑改善民生﹑促進香港長期經濟繁榮，更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。他表示深信保險業作為香港國際金融中心重要一份子，會繼續發光發亮，為國家及香港未來積極貢獻力量。

籲保險業界把握雙循環機遇

他亦指出保險作為金融服務其中一環，是實體經濟的重要支撐，亦是香港作為風險管理中心的核心部份，要把握好國家國內國際雙循環發展戰略機遇，積極融入國家發展大局，助力推動內地經濟發展。同時為業界開拓新領域，推動業界興旺發展。

陳茂波指出本港醫療及保障型保單產品深受內地訪港人士歡迎，內地客佔本港壽險業務新造保費比率由早年不到5%，升至高峰時佔比達3成，又指出上月底對從海外到港人士實施0+3檢疫安排，是希望在有效控制疫情風險外，便利回港人士及旅客仕入境，讓涉外經濟活動重拾動力，最大程度推動經濟復常與對外往還。