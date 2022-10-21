路透：灣仔恒大中心吸引數十名潛在買家　長實早前確認入標

中國恒大 （03333） 旗下香港總部「中國恒大中心」早前被接管及標售。《路透》引述受聘出售該資產的第一太平戴維斯，指「中國恒大中心」吸引數十名潛在買家，包括本地發展商、家族辦公室、以及內地金融機構，不少已簽署保密協議。

項目估值為約80億至90億元

早前有報道指，中國恒大抵押恒大中心，以換取的一筆76億元貸款融資，但未有按時償還款項，並兩度嘗試出售大廈資產不果，最終債權人、國企中信銀行 （0998） 旗下中信銀行國際申請委任安邁接管物業。

目前項目估值為約80億至90億元，截標日期為10月31日。然而，由於較早前一輪競標反應冷淡，尚未清楚有多少人將投標。此前，僅長實（1113）公開確認已入標．

去年國企越秀地產曾作價105億洽購

中國恒大（3333）陷入財務困境已有一年多時間，重組方案尚未公開。最新有消息指，恒大正在標售灣仔中國恒大中心全幢商廈，今日截標。項目估值約90億元，低於去年國企越秀地產（0123）洽購作價約105億元約14.28%。

自中國恒大陷入債務危機後，市場亦屢傳集團抵押及放售灣仔中國恒大中心。去年，越秀地產計劃以105億元收購恒大中心，但最終考慮到恒大未償還負債會為交易帶來潛在不穩定因素，遭越秀董事會反對收購計劃，收購方案最終「落空」。

中國恒大於2015年11月，以125億元向華置（0127）購入灣仔美國萬通大廈全幢，呎價高達3.6萬元，創當時本港最大額商廈買賣及呎價最高紀錄，及後易名為中國恒大中心。