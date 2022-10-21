許正宇﹕施政報告提出措施　助鞏固香港國際金融中心地位

財經事務及庫務局局長許正宇今日（21日）繼續訪問泰國。他向當地金融業高層人員和商界闡述香港可提供獨特機遇，尤其是在家族財富管理和金融科技方面。

許正宇出席以轉移財富給下一代與香港家族辦公室為主題的行政人員圓桌午餐會，他致辭時指《行政長官2022年施政報告》的重點之一是鞏固香港作為國際金融中心的地位。他強調，在該些主要舉措中，家族辦公室是資產及財富管理業的重要增長領域，香港將成為泰國的超高資產淨值人士未來財富管理的首選。

許正宇說：「去年，香港管理相關家族辦公室及私人信託客戶的資產規模超過17,000億元。政府會在今年內提交條例草案，為合資格家族辦公室提供稅務寬免，目標是在2025年底前推動不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務。」

他又表示：「香港將繼續加強作為最大的離岸人民幣業務中心的優勢。我們會推動市場提供更多以人民幣計價投資工具，以及穩妥高效的匯兌、匯率風險和利率風險管理等財資服務。」

就香港金融科技發展蓬勃，許正宇提到本港有600多家金融科技公司，香港將透過鼓勵更多金融科技服務和產品進行概念驗證測試、推進跨境金融科技項目，以及培育金融科技人才，大力推動金融科技發展。

許正宇較早前拜訪中華人民共和國駐泰王國特命全權大使韓志強，簡介香港金融業的主要發展方向。他提到在祖國大力支持下，香港擁有與世界市場緊密聯繫的獨特優勢，香港將努力促進與泰國的友好關係，在泰國和東盟地區說好香港故事。