美聯儲放鴿　美息明年初見頂　美股陰霾暫一掃而空｜伽羅華

美股上周五上演牛熊大戰，但劇情卻不按一般牌理出牌。當周四美聯儲鷹派官員揚言繼續大手加息，滿以為今次又是空頭蹍壓多頭的殺戮戰場，有聯儲官員周五就利率政策突然放鴿，多頭乘勢大夾淡倉，三大指數飆升逾2%。究竟是美聯儲刻意在11月初中期選舉前為民主黨助選造勢，還是明年美息真有機見頂？

上周美股是自今年6月以來平均表現最佳的一周。全周計，道指、標指及納指分別升4.9%、4.7%及5.2% ，分別收報31,082、3,752及10,859。雖然美股按周表現向上，但期間高潮起伏，由空頭意外慘遭夾倉，足見市場氣氛反轉再反轉。

上周初市場情緒極度悲觀，美銀資金流報告顯示，基金經理的投資組合有6.3%是現金，為2001年以來最高水平，49%投資者正在減持股票，但美股基金仍然被人看好。截至10月19日一周，全球股票基金流入92億美元，歐洲股票基金連續第36周持續外流，美國基金連續第二周流入120億美元，貨幣基金及債券基金均是資金避險資產，分別流入145億美元及122億美元。

美股期權淡倉3倍好倉 釀大夾倉慘劇

由於是美企業業績期，加上市場押注美息明年高見5字頭，投資者大手押注期權淡倉，買入多達199億美元的認沽期權，認購期權只有65億美元的買盤，淡倉規模是好倉的3倍，這是美股未曾見過的奇景，令人意外的是上周五舊金山聯邦銀行主席戴利Mary Daly突然放風，稱加息速度需要放慢，多頭此時不夾淡倉，更待何時？

戴利表示，觀察到經濟已經開始減速，儘管貨幣政策還需要進一步收緊，但她認為，過度緊縮及過早停止減息這兩種政策都有風險，依靠數據是關鍵，聯儲局會放緩加息步伐，不是暫停加息，而是加息50點子或25點子。簡單而言，由於宏觀出現很多不確定性因素，降低加息幅度很重要，否則以現在政策走向為金融市場帶來更多不確定。

戴利放鴿言論一出，即時左右市場對美息預期。根據芝加哥商交所FedWatch利率期貨數據顯示，11月加息75點子的機率達95%，12月加息75點子的概率由77%降至45.6%，加息50點子的概率則升至51.8%，即美息升至4.25-4.5厘區間。

舊金山聯邦銀行主席戴利Mary Daly突然放風，稱加息速度需要放慢。﹙資料圖片﹚

12月加息兩碼機率超三碼

其實，同日一篇由有聯儲局喉舌之稱《華爾街日報》發表的報導，對戴利言論已先行舖墊，報道稱聯儲局內部出現分歧，有些人希望放慢加息步伐，另一些人擔心通脹沒有下降，美聯儲可能考慮減少12月加息幅度，一個可能解決方案，美聯儲將在12月加息50點子，作為折衷，同時預測於明年將利率提高至較9月預測的稍高水平，最終結果要看主席鮑威爾如何尋求共識。

雖然聯儲局對加息步伐的分歧，未必代表美息很快見頂，但已將美股連日受壓的陰霾一掃而空，觸發上周五美股大夾淡倉，美企業績表現迄今較預期略佳，對美股是有一定利好，但買氣主要來自聯儲局官員放鴿言論所推動。

在12月中美國議息會議之前，聯儲局官員仍有兩個月時間觀察各類經濟指標，其中包括就業及通脹指標，其中通脹指標的客觀性最為人所爭議，是各界詬病聯儲局加息過快的主因。

《華日》釋住房數據誤導美聯儲

筆者曾指出，聯儲局在住屋相關成本的取樣數據非常滯後，根據Zillow房屋代理網站數據顯示，住屋成本早於今年3月見頂回落，但佔通脹達四成的住屋成本卻未能反映在官方通脹數據上，華爾街日報記者David Harrison於9月發表文章，解釋了官方住房指數的計算方法，以及為何誤導美聯儲對通脹前景的看法。

況且，造成全球通脹的另一因素是能源價格上漲以及疫情對供應鏈的困擾，通過加息去解決結構性通脹問題，根本未能對症下藥，而且適得其反。

部分聯儲官員也開始放鴿，希望儘快放慢加息速度，並在明年初暫停加息，擔心該局為了壓抑通脹，已令近期經濟浮現衰退跡象，希望減低經濟硬著陸的不必要風險。

聯儲局放鴿時機選在11月8日美國中期選舉前兩周，很易讓人聯想到有為拜登政府助選民主黨之嫌，民主黨近日選情出現危機，眾議院幾已肯定落入共和黨手，參議院的控制也大概率失守。若是此政治原因，大家便要小心當中期選舉明朗化，美國加息政策再度陷入不確定性。

本周五將是馬斯克斥資440億美元收購推特的最後限期。（AP）

本周超級業績期 周五推特交易大限至

無論如何，放鴿言論讓周五大部分債券收益率有所回軟，除了1個月票據的收益率仍收報3.472％，3個月至30年期美債的都企穩於4％以上，10年美債收益率收報4.219％，暫別2007年的4.3%以上高位，但仍維持2008年金融海嘯以來的高位。

究竟最終於美息會有幾高？可能要待未來兩次議息紀錄才見端倪，但「新債王」岡拉克Jeffrey Gundlach的推文，他預期美國債息可能在年底前見頂，早前他以身作則入市買債。這對已經創下38年以來最長跌浪的美債有穩定作用，債息見頂預示美息也可能見頂，讓全球債市有喘息機會。

本周美企業績進入高潮，推特Twitter、微軟、Google母企Alphabet和蘋果公司的季度財報。另外，本周五將是馬斯克斥資440億美元收購推特的最後限期，推特上周五逆市跌4.9%報49.89美元，而Tesla股價從低位反彈，臨近限期日子兩者股價出現背馳，情況有點詭譎，是否預示今次交易告吹，雙方再要對簿公堂。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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