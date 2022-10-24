麗新發展全年虧損收窄至19.67億元　料短期租金下行

麗新發展（0488）公布截至7月底止全年業績，期內公司擁有人應佔虧損19.67億港元，上年同期虧損20.88億港元，主要是物業銷售、 戲院、媒體及娛樂業務的毛利增加，以及投資物業的估值增加所致。

期內，收入50.9億元，跌15%。按各業務收入劃分，兩大最主要的物業發展及銷售收入16.86億元，跌32.7%，以及物業投資收入12.4億元，跌3.6%。酒店業務收入6.5億元，按年增4.6%；餐廳及餐飲產品銷售業務收入4.2億元，按年跌5.2%；戲院營運3.85億元，按年增81.6%。

截至2022年7月31日止，集團的非流動資產總值為601.3億元，流動資產總值為207.6億元，流動負債淨值為82.62億元。

租賃市場受壓

麗展表示，在按揭貸款利率上升及樓價疲軟，一手及二手住宅市場的市場活動有所放緩，而商業氣氛惡化及跨國與中國企業需求不足，租賃市場面臨壓力，預期短期內空置率將上升，租金將受到抑制；而零售租金亦預期仍存在下行壓力。

不過集團指，儘管短期內經濟前景充滿不確定情況，但由於供應緊缺及本地實質用家壓抑已久的強勁需求，香港樓市展現出抗逆能力，仍對長期前景充滿信心。