中國第三季GDP按年升3.9%　高於預期

中共二十大人事任名落實後，中國公布重磅經濟數據，第三季GDP按年升3.9%，高於預期的3.3%。至於首三季GDP升3%。



國家統計局國民經濟核算司司長趙同錄指出，三季度工業發展快速回升，增加值按年增長4.6%，拉動經濟增長1.4個百分點。批發和零售業，交通運輸、倉儲和郵政業，住宿和餐飲業增速由負轉正，增加值分別同比增長1.6%、2.6%和2.8%，合計拉動經濟增長0.3個百分點。

消費方面，在穩增長促消費政策支持下，消費需求總體延續恢覆態勢，三季度最終消費支出對經濟增長貢獻率為52.4%，拉動GDP增長2.1個百分點。

三頭馬車數據方面，首三季全國房地產開發投資103,559億元，按年下降8%；其中，住宅投資78,556億元，下降7.5%。

規模以上工業增加值增幅加快

首三季全國規模以上工業增加值按年增長3.9%，比上半年加快0.5個百分點。其中，9月份規模以上工業增加值同比增長6.3%，比上月加快2.1個百分點，按月增長0.84%。

首三季社會消費品零售總額320,305億元，按年增長0.7%。9月份，社會消費品零售總額37,745億元，按年增長2.5%。