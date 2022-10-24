陳茂波出訪巴林　介紹香港作通往內地門戶優勢　籲把握大灣區機遇

財政司司長陳茂波昨日（巴林時間十月二十三日）展開巴林的訪問行程，今日（巴林時間十月二十四日）會繼續在巴林馬納馬的訪問行程，其後會前赴沙特阿拉伯利雅德訪問。



陳茂波昨日早上與巴林社保總署主席Mahmood Hashim Al Kooheji會面，就退休保障和相關政策交換意見。他其後與巴林中央銀行行長Rasheed Mohammed Al Maraj會面，討論環球經濟、金融和地區發展等議題。

下午，陳茂波出席與巴林財政及國民經濟部長Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa的午餐會，和巴林的財金官員就共同關心的議題交換意見，並討論加強雙邊經貿聯繫。

陳茂波在各場會面均向與會者介紹香港作為通往內地門戶的獨特地位和優勢，並歡迎巴林的金融服務和企業充分利用香港這個平台，把握內地尤其「粵港澳大灣區」和其他亞洲新興市場的龐大發展機遇。他也介紹《施政報告》中有關搶企業、搶人才的措施，並歡迎巴林的企業和人才來港發展。

巴林是位於西亞、鄰近波斯灣西岸的島國，佔地面積 760 平方公里。根據世界銀行公布，2019 年人均國內生產總值 23,443.43 美元；2020 年人口 170.2 萬 。