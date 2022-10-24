金管局推出「商業數據通」　新世界發展加入　多間銀行均有參與

金管局今日（24日）正式推出「商業數據通」。新世界（0017）表示，已成為全港首間加入由「商業數據通」的發展商。

透過「商業數據通」，與集團有業務往來的公司、供應商及租戶等，其商業數據包括營業額、報價單等，將可在企業同意下與數據使用者（例如參與銀行）共享，讓銀行體系更有效發揮金融中介的作用，以協助企業特別是中小企拓展業務及融資需要，同時推動香港金融科技發展。

作為全港首間加入「商業數據通」的發展商，集團可憑藉在香港以至粵港澳大灣區的龐大生態圈，如建築、零售、醫養、保險等範疇，為「商業數據通」提供更多商業數據源，使數據共享變得更安全有效且更具規模。

多間本地銀行均有參與

滙豐亦表示，透過金管局「商業數據通」平台，與香港商業信貸資料庫連接，加快及簡化中小企貸款審批流程，在金融科技領域上又創另一里程。

香港商業信貸資料庫為貸款機構提供企業信貸記錄，涵蓋全年營業額1億港元或以下的非上市中小企，以及所有獨資及合夥公司。滙豐將於十月底與香港商業信貸資料庫連接，經客戶同意後，直接透過「商業數據通」取得企業信貸記錄，並應用於金額1000萬港元以下的貸款申請，除了確保數據的準確性，過程更將採用自動化審核，以加快整個貸款流程。

中銀香港（2388）全力配合及支持金管局推出「商業數據通」項目，透過應用替代數據優化貸款審批，加大對中小企的支援。中銀香港工商金融部總經理謝小玲表示，中銀香港一直積極參與「商業數據通」的概念認證，並十分榮幸成為這項新世代金融數據基建的首批參與銀行。該行為首批成功通過「商業數據通」對接商業信貸資料庫的銀行，預計每年自動化查閱商業信貸資料逾萬筆，進一步提升貸款審批效率。

渣打香港表示，於過去半年夥拍香港貨品編碼協會及美國鄧白氏商業資料(香港)成功完成項目研究及試驗，在客戶授權下，透過「商業數據通」獲取客戶自身的商業數據，有助日後審批貸款。

渣打香港中小企業銀行主管董美怡指出，「商業數據通」的啟用是建立金融數據基建，促進普及金融的重要里程碑。在正式啟動後，可以安全有效地，由商業數據持有者獲得更及時和完整的客戶數據，讓銀行更了解客戶的業務狀況，全面地評估企業信貸風險及融資需要，令融資服務變得更加簡便。中小企業客戶亦可免卻過往需提交許多財務報告，才能取得銀行貸款的煩惱。渣打十分高興成為其中的參與者，透過金融科技貫徹以客為先的宗旨，支援中小企業客戶的需要。

恒生銀行（0011）與QFPay HK(錢方香港)攜手合作，透過金管局的數據基建「商業數據通」，以應用程式介面連接恒生及QFPay HK的數碼平台，讓恒生在企業同意下可安全地擷取企業的商業數據，簡化融資評估及批核流程，為超過1萬家中小企商戶進一步提供更簡便及時的融資服務，令QFPay HK商戶成為香港首批中小企受惠於「商業數據通」帶來的便利。