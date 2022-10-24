人民幣離岸價失守7.3　跌逾700點子

撰文：張偉倫
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人民幣處於弱勢，人民幣離岸價曾低見7.3098，最新報7.2998，跌714點子；人民幣在岸價最新報7.2627，跌189點子。

每百港元兌人民幣最新報92.52。

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