出招維穩！人行、外管局：加強協作維護股市、債市、樓市健康發展

人民銀行官網發新聞稿，指昨日（24日）人民銀行黨委、外管局黨組召開擴大會議，認真傳達學習黨的二十大和黨的二十屆一中全會精神，研究部署貫徹落實工作。

會內提到，要堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有製經濟發展，認為目前內地經濟潛在增長率保持在較高水平，構建新發展格局的要素條件較為充足，有效需求的恢復勢頭日益明顯，物價水平基本穩定，貿易順差有望保持高位，人民幣匯率保持基本穩定具有堅實基礎。

會內提到，要堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有製經濟發展。（資料圖片）

支持香港國際金融中心持續繁榮發展

人民銀行、外管局要繼續保持貨幣信貸總量合理增長，加大對科技創新、鄉村振興、區域協調發展、綠色發展等重點領域支持力度，穩定宏觀經濟大盤。深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。落實落細金融服務小微企業、民營企業敢貸願貸能貸會貸長效機制，增強微觀主體活力。加強部門協作，維護股市、債市、樓市健康發展。推進金融市場高水平雙向開放，支持香港國際金融中心持續繁榮發展。

人民銀行黨委書記、副行長郭樹清主持會議，黨委副書記、行長易綱，人民銀行黨委委員、外匯局黨組書記、局長潘功勝及各位黨委委員、黨組成員參加會議。

外管局研究部份銀行了解對市況看法

此外《路透》引述消息人士報道，外管局緊急調研部分銀行，了解機構對近期市況的看法以及其交易頭寸等內容。

據報，有消息人士指，市場的反應太過度了，也有一些參與者明顯是在惡意做空，了解交易頭寸也有提醒的意味。