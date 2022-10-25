滙豐祈耀年﹕對內房貸款主要針對優質企業　風險可控

內地房地產行業陷入困難，市場人士對會否影響銀行資產質素。滙豐（0005）在今年第三季就此作出4億美元減值。行政總裁祈耀年指出，未來會繼續密入監察內房質素，又指出該行貸款主要針對內地一﹑二線的優質房企，風險可控。



整體資產質素方面，財務總監邵偉信指出，維持全年信貸成本指引在0.3至0.4%較高水平，而非直接改到0.4%，預料內地及香港明年經濟表會較今年好，將有助資產質素保持平穩。

另外英國經濟前景或轉差，滙豐就相關風險作預先風險減值。邵偉信指出整個撥備安排為前置，未來增加幅度估計較低。

對加國業務進行檢討

對於有傳股東平保（2318）要求滙豐透過分拆亞洲業務獨立上市，或出售更多資產提升回報。祈耀年重申已就有關議題作研究，認為專注執行策略對股更有利，希望相關傳聞劃上句號。

被問及會否再出售資產時，祈耀年指出會繼續研究不同地區業務未來方向，其中一個滙豐加拿大，又指出上任2年多不時有加國同業表示，對該行當地業務有收購興趣。

祈耀年續稱滙豐加拿大與全球供應鏈關聯性不高，主要服務當地客戶及鄰近地區，對加國銀行擴展自身網絡可能更具吸引力，所以決定就業務作策略檢討，強調仍在初階。

料金管局有能力維持聯匯制度

此外被問及香港銀行體系總結餘跌至豹1,000億元水平，認為港元美元聯繫匯率脫鈎風險並非為零，滙豐會怎評估相關影響。祈耀年回應指，相信金管局有足夠能力保持聯繫匯率，不相信有脫鈎風險，也不是該行所預測的情境。