港交所：暫停恒指期貨產品市場波動調節機制　已找到問題根本原因

港交所（0388）今早開市前宣布，因外部供應商軟件問題，香港期貨交易所現暫停恒生指數期貨，恒生中國企業指數期貨，恒生科技指數期貨，小型恒生指數期貨，小型恒生中國企業指數期貨現月合約及下月合約之市場波動調節機制，直至另行通知。

港交所指，期交所現正與供應商合作解決問題，並將適時發佈進一步的公告。

至於香港交易及結算所有限公司現貨市場之市場波動調節機制則不受影響，運作如常。

外部供應商正準備為軟件更新

港交所其後發公告，指出經過與外部供應商詳細調查後，已找到導致需暫停恒指期貨產品市場波動調節機制的軟件問題根本原因。

港交所進一步指出，調查發現在某些情況下參考價並無更新，而市場波動調節機制會被過時的參考價觸動。

有關情況在周二（25日）上午11時22分引致科指期貨11月份合約觸發了市場波調節機制，及5分鐘冷靜期。有關參考價只用於市場波動調節機制，並無影響其他交易或交易系統的其他部份。

港交所指出外部供應商目前正準備為軟件更新，並會在使用前進行嚴謹測試，會適時公布有關恢復恒指期貨產品的市場波動調節機制進展。