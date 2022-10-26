陳茂波﹕國家支持下　香港充分發揮一國兩制優勢

財政司司長陳茂波昨日（25日）在沙特阿拉伯利雅德出席第六屆「未來投資倡議大會」，並在題為「新環球秩序：政府的觀點」的主題論壇擔任講者。

陳茂波在主題論壇上表示，國家把「一國兩制」作為治理體系的一部分，香港在國家支持下，充分發揮「一國兩制」的制度優勢，包括繼續實行資本主義制度、維持普通法制度和獨立行使審判權、擁有與國際接軌的監管制度、維持聯繫匯率制度等，堅實支持香港國際金融中心的發展，香港的前景十分亮麗。

陳茂波表示，香港會繼續提升其作為國際金融中心的競爭力，同時與粵港澳大灣區的其他城市在創科等領域優勢互補，協同共進。他表示，香港特區政府正採取更主動的策略，積極延攬企業人才，推動經濟更好、更多元化發展。他也向與會者說明香港科學為本、精準的防疫政策。

分享綠色及可持續金融發展

陳茂波在會上亦分享了香港在綠色和可持續金融的蓬勃發展，可為區內以至是全球綠色轉型貢獻力量，也闡述香港促進民心相通和文化交流方面的工作，增進文化相互理解。

主題論壇的其他講者包括沙特阿拉伯投資部長Khalid Al-Falih、希臘發展及投資部長Adonis Georgiadis、芬蘭發展合作及對外貿易部長Ville Skinnari，以及英國前任第一國務卿兼財政大臣George Osborne。

陳茂波分別與沙特阿拉伯投資部長Khalid Al-Falih和沙特王室經濟顧問Mohammad Al-Tuwaijri會面，向他們介紹香港在金融和經濟方面的發展，並討論加強雙方經貿合作。