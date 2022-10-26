利邦等4間公司停牌逾年半仍未能復牌　遭港交所從10月31日起除牌

潤東汽車（1365）及利邦（0891）等4間上市公司，在停牌18個月後仍未成功復牌，最終遭到港交所（0388）除牌。

據潤東及利邦公告，指出已於2021年4月1日起暫停買賣，兩間公司指出根據《上市規則》第6.01A（1）條，若未能於今年9月30日之前復牌，港交所可將公司除牌。

潤東及利邦均於公告內指出，由於未能於今年9月底或之前履行港交所訂下的復牌指引而復牌，上市委員會於10月14日決定根據《上市規則》第6.01A（1）條，取消兩間公司上市地位。兩間公司上市地位，會在今年10月31日上午9時起被取消。

除卻利邦及潤東外，上市委員會亦同樣在10月14日，根據《上市規則》第6.01A（1）條取消冠華（0539）及高富（0263）上市地位。冠華及高富將於今年10月31日上午9時起，被取消上市地位。

冠華於2021年3月22日起暫停買賣。據《上市規則》第6.01A（1）條，若未能於今年9月21日或之前復牌，聯交所可將公司除牌。

高富則從2021年4月1日起停牌，據《上市規則》第6.01A（1）條，若未能於今年9月30日或之前復牌，聯交所可將公司除牌。

高富早於1988年已上市

翻查資料顯示，高富的上市時間最久，早在1988年6月4日已在港股掛牌。該公司從事貨品貿易﹑提供融資﹑經紀及證券投資。公司在3月30日公布告內指出，與核數師尚未就截至2020年12月底綜合財務報表完成所有審核程序，主要涉及於聯營權益。因此預期無法按上市規則，在2021年3月31日刊發初步全年業績。

從事生產與銷售針織布料﹑色紗及成衣製品的冠華於1996年5月13日掛牌。公司在2021年3月23日發出公告，指出在當年3月19日財務匯報局刊發新聞稿，財務局發起查詢該公司截至2020年3月底止財政年度，及2020年9月底止中期業績，以及調查德勤‧關黃陳方會計師行進行的年度賬審計。

在華東地區從事汽車經銷的潤東，在2014年8月12日上市。公司於2021年4月1日發出公告，指出暫停買賣以待刊發2020年全年業績。

利邦早年已悉售手上持有的知名品牌Ferragamo亞洲權益。（Facebook專頁）

馮氏家族為利邦股東之一

至於經營6個國際男士服裝品牌的利邦，於2009年11月3日掛牌。在2021年3月30日公司發公告，指出公司基於仍在進行的中香港及百慕達清盤呈請，最近獲百慕達最高法院於百慕達時間2021年3月26日委任聯席及個別臨時清盤人，以及全球爆發2019年冠狀病毒這些因素，未能根據上市規則於指定時內刊發2020年全年業績公告及向其股東寄發2020年年報。

利邦的大股東為本港知名家族﹑利豐大股東馮氏家族，至2018年馮氏家族將利邦控制權易手至北京如意時尚投資控股。據公司2020年中期報告，邱亞夫持有18.67億股或51.9%，馮國經女兒馮詠儀持有6.45億股或17.94%。

利邦於2017年1月宣布關閉在港製衣廠最後一條生產線，當時公司指出正在優化供應鏈營運，以應對大中華區嚴峻經濟及零售環境，前述決定為措施其中一部份。