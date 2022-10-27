大摩勁削恒指目標價　基本情景預測僅16900點　最熊或見12200點

摩根士丹利最新發表報告，隨著中共二十大閉幕後，該行以國家政策、地緣政治和動態清零方面的「高度不確定性」為由，全面大幅下調了中國股票指數在基本、熊市和牛市情景下的目標價。



摩根士丹利Laura Wang等策略師在10月26日的報告中寫道，「我們認為，中短期內震盪加劇的可能性上升，因為市場可能會繼續爭論未來的政策重點和經濟社會議程的方向，以及多極世界中的地緣政治關係。」

該行最新預測，至2023年6月，MSCI中國指數在熊市情境下的潛在回報約為-22%，牛市情境下約為48%。

在基本情境下，恒生指數目標由19400點下調至16900點；國企指數由6550點，下調至5680點；MSCI中國指數則由64點，下調至55點；滬深300指數由4270點，下調至4210點。

該行亦在報告內，予恒指最熊目標價為12200點。

投資者以市賬率及股息率作評估基準

摩根士丹利表示，在熊市情境下，市場可能對基於收益的估值方法失去信心，轉而專注於通過市賬率和股息率評估資產估值。

報告又提到，從現在起至12月的中央經濟工作會議和明年3月的全國人民代表大會之間，可能存在政策明確性的真空，將繼續「阻礙近期增加對中國股票的配置」。