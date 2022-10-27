中銀大幅上調定存利息　1年期存款加至4厘　為四大行中最高

投資市場持續波動，股市表現更令人失望，而港銀定存則一再有驚喜。中銀香港昨日全面大幅上調港元及美元定存利息，當中1年期定存息加至4厘，入場費僅1萬元，可比拼保底息為4厘的銀債，並超越渣打，成為四大行中最高。其6個月及3個月定存也加至3.8厘及3.6厘，同為四大行中最高。

另外，恒生也上調中短期利率，6個月及3個月定存利率，由3.1厘及2.3厘，上調至3.6厘及3.2厘。

市場預計美國持續加息，近期已有多家中小行上調1年期利息至4厘或以上，當中富邦達4.6厘，而招商永隆今日也全面上調定存利息，港元3個月、6個月及1年期全線高於４厘，分別為４1厘、4.2厘及4.3厘，虛擬銀行livi bank也有4厘。

中銀同時上調美元定存息率

中銀昨日將3個月、6個月及1年期港元定存利率，由2.3厘、2.8厘及2.8厘，大幅上調至3.6厘、3.8厘及4厘。而美元定存利率，也大幅由2.7厘、3厘及3厘，大幅上調至3.7厘、3.9厘及4.1厘。

早前渣打香港亦上調港元定存息率，所有持出糧戶口的客戶，以新資金開立12個月定存，年利率高達4厘，為發鈔銀行中提供最高息率，起存額僅為1萬元。而其他客戶6個月及12個月的定存年利率分別為3.6厘及3.8厘。