ESG｜中國銀行助海南省政府在港發行50億元離岸藍色及可持續人債

中國銀行協助海南省政府在香港發行首筆離岸藍色及可持續人民幣債券，這是內地省政府首次在國際資本市場發行的同類人民幣債券，也是今年以來內地首筆在境外發行的省政府債券。 中國銀行擔任此次債券發行的牽頭全球協調人兼聯席主承銷商兼聯席帳簿管理人及聯合可持續結構顧問，並協助有關債券獲得香港品質保證局的認證。

本次債券發行規模為人民幣 50億元（下同），包括 2 年期的藍色債券以及 3 年期和 5 年期的可持續發展債券，當中2 年期 12 億元、3 年期 26 億元、5 年期 12 億元，定價利率分別為 2.42%、2.65%、2.85%，認購倍數達到 2.2 倍，順利成功定價。

中銀香港副總裁袁樹表示，海南省政府此次發債，有助進一步提升香港作為全球離岸人民幣業務樞紐以及亞太綠色金融中心的地位，不僅豐富離岸人民幣債券市場的債券品種，更滿足境外需求，有助於完善離岸人民幣債券基準收益率曲線，為推動香港人民幣投融資及其他業務創造更有利的條件。

中銀香港在此次發債中，全程參與項目的研究、執行、發行定價及結算交割，牽頭組織了路演與銷售工作，同時積極協助有關債券分別取得香港品質保證局的藍色認證及可持續認證。