新世界旗下K11 ATELIER King’s Road　料明年出租率可達9成

新世界（0017）旗下位於東區的項目K11 ATELIER King’s Road，於今年5至7月新出租樓面面積突破50,000呎，並獲知名建築設計顧問公司Leigh & Orange及會計諮詢服務公司Baker Tilly Hong Kong，分別承租全層作辦公室，兩層合共約40,000呎。K11 ATELIER King’s Road對明年租務市場感樂觀，期望出租率達90%。

另一方面，秉承K11 集團結合藝術、人文及自然的理念，K11 ATELIER King’s Road 在傳統辦公空間以外，設立了特大型展覽空間K11 HACC，舉辦各種展覽及藝術活動。今年十月，韓國知名數碼創意設計公司d’strict 打造的大型沉浸式數碼藝術展覽ARTE M HONG KONG 登陸K11 HACC，是次更是d’strict 首次於韓國以外展出相關展覽。ARTE M HONG KONG 於10 月7 日開幕，爲期15 個月，展覽以媒體藝術重新演繹大自然，包括繁花盛放﹑潮汐漲退等景像，營造超現實空間。

ARTE M HONG KONG 展覽為期15個月

為支持創意文化，K11 ATELIER King’s Road 打破傳統對辦工空間的定義及印象，將在辦公大樓地下大堂及K11 HACC 開設首個特色創意市集「The Little Big Lane」，大樓外更會放置一架特色food truck。市集主題及租戶將按時節變更，例如11 月以健康概念為主題，12 月則以聖誕節為主題，配合聖誕工作坊及Live music show 等特備節目，為K11 ATELIER King’s Road 租戶以至港島東社區增添活力及創意力量。

此外Web 3.0 及元宇宙已成新潮流，K11 ATELIER King’s Road 於本年初推出為期16 星期的培育和社區先導計劃「Project ALPHA」。活動旨在幫助香港轉向發展元宇宙的「創造者經濟」，邀得The Sandbox 母公司Animoca Brands 及綠色NFT 交易平台Articoin 等企業參與，並結合K11ATELIER King's Road 租戶及初創企業，透過舉辦圍繞新經濟主題的論壇、與業界領袖會面、建立伙伴合作關係等活動，呼應新世界發展「創造共享價值」的精神，與社會一起成長。