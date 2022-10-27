富途迎成立十周年　捐贈攜願望成真基金　實現病童願望

富途證券本月29日迎來十周年，宣布即日起至11 月8日於尖沙咀iSQUARE國際廣場設立十週年線下慈善慶典，與港人一同分享成立十年的喜悅，同時會代表每一位參加者捐贈5港元給「願望成真基金」，幫助重病兒童實現願望，實踐企業社會責任。

富途續指，市民可親臨iSQUARE國際廣場的富途十週年線下慶典，透過玩攤位遊戲參與「牛牛過三關」贏大獎。參加辦法非常簡單，玩家只要下載富途牛牛APP，取得闖關遊戲卡後，即可挑戰每個關卡，成功完成所有關卡後，即可到領獎區獲取各種豐富獎品。

富途證券創辦人李華先生表示，在過去十年，幸有香港人的一路陪伴，成就富途成為本土品牌，並在國際舞台上大放異彩。富途亦希望能為社會盡一份綿力，幫助重病兒童實現願望。在此，他向用戶承諾富途定會繼續以科技革新，照顧每一位投資者的需要，讓不同界別的投資者都能享有最優質的服務。

富途控股與全球慈善機構—願望成真基金（MakeA-Wish International）攜手合作，早前在新加坡舉辦簽約儀式，富途將向該基金會捐贈 20 萬美元，計畫在未來的一年內，幫助中國香港、新加坡、美國和澳洲等地的重病兒童實現願望，為「願望童」（Wish Child，即申請願望的小朋友）實現他們改寫一生的願望。