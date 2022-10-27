數碼港投資者網絡五周年　累計投資規模突破17億

數碼港主辦的年度創投矚目盛事「數碼港創業投資論壇」（論壇）今日﹙27日﹚起一連兩日於數碼港以「線上+線下」形式同步舉行。論壇以「萬變尋機遇 重塑增長力」為主題，匯聚逾100位創投專家及行業領袖精英，共同探討環球創投市場新形勢、投資者與初創融資策略、香港與大灣區市場的新機遇，以至智慧生活領域上的初創發展及創投前景。此外，適逢數碼港投資者網絡（CIN）成立五周年，論壇同場舉行慶祝儀式，並公布中手游聯合創始人及副董事長冼漢迪接任為數碼港投資者網絡策劃小組主席。

數碼港主席陳細明表示，數碼港將透過提升初創的融資能力，以加速它們的發展。作為創科投資者，數碼港亦會策略性地利用「數碼港投資創業基金」和「數碼港投資者網絡」，並吸引來自本地及全球共同投資，幫助扶植初創在內地和海外拓展業務。

儘管受市場多項不明朗因素影響，全球創投市場表現疲弱，但數碼港初創社群融資過去一年表現仍然理想。數碼港初創社群於 2021年10月至今年9月期間，融資金額逾155億港元，較去年同期顯著上升176%，累計融資高達344億港元。數碼港亦一直透過「數碼港投資創業基金」（CMF）促進投資配對，支援初創企業融資，表現令人滿意。由2021年10月至今年9月，數碼港成功透過CMF向三間數碼港初創企業，包括GRWTH（教育科技）、和田便當（食品科技）及AVALON StreiTech（健康科技）注資。而CMF自2016年成立至今，累計已批出25個項目，吸引共同投資達15.5億港元，集資總額逾17.25億港元，引資比率達1:9。

數碼港投資者網絡一直協助數碼港初創社群融資，並提供投資見解及經驗，推動初創成長及發展。由2021年10月至2022年9月，數碼港投資者網絡促成約5.8億港元的融資額，較去年同期增加約8,000萬港元。而數碼港投資者網絡成立五年至今，累積超過150家公司會員，包括創投基金、私募基金、天使基金、家族投資辦公室、企業創投、逾25個大灣區投資會員等，為網絡內的投資者及數碼港初創企業，撮合67宗投資，總投資規模超過17億港元，成績令人鼓舞。