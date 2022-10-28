滬深股市低收　恒生指數瀉逾600點　曾失14800點｜持續更新

美國上季經濟表現較預期理想，同時市場人士揣測聯儲局在12月或會調低加息幅度至0.5厘，受到有關消息帶動，道指曾彈升逾500點，最終升幅不足200點。反映科技股走勢的納指，則受到科企季績欠佳拖累，跌逾1%。今早亞太區股市走勢普遍偏軟，其中日本股市早段曾挫逾300點。



【15:17】

內地股市低收，上證收市報2915點，跌66點，深成收市報10401點，跌348點，滬深300指數收市報3541點，跌89點，創業板指數收市報2250點，跌86點。

亞太區股市方面，日股收市報27105點，跌240點，台股跌137點，報12788點，韓股跌20點，報2268點。

港股方面，恒指曾失14800點，再創自2009年3月以來新低，最新報14801點，跌626點，國指跌239點，報5003點，科指跌186點，報2803點。

【14:03】

港股15000點再失守！恒指午後瀉482點或3.13%，報14954點；國指挫188點或3.59%，報5054點；科指挫143點或4.79%，報2846點。大市成交810億元。

龍湖及碧桂園挫逾11%，成表現最差藍籌。碧桂園服務亦挫10%。

【13:44】

港股跌幅進一步擴大，曾低見14876點，最新報14907點，跌520點，國指最新報5031點，跌211點，科指最新報2830點，跌158點。

碧桂園（2007）瀉一成，報1.08元，龍湖（0960）跌9.7%。碧桂園服務（6098）跌9%。

【13:20】

港股曾失守15000點，低見14987點，最新報15000點，跌427點。

【13:15】

蒙牛（2319）遭到股東富達減持，最新報25.2元，瀉9.7%。

【13:11】

港股跌幅在午後擴大，最新報15014點，跌413點，國指173點，報5069點，科指跌132點，報2856點。

阿里（9988）跌4.2%，騰訊（0700）跌5.4%，美團（3690）跌6.3%。

【12:14】

港股半日下挫逾300點，內房股為今早跌市重點災。

恒指中午收市報15069點，跌358點，科指跌111點，報2877點，國指跌150點，報5092點，成交額為598億元。

碧桂園（2007）跌9.1%，報1.1元，龍湖（0960）跌7.6%，報13.66元，中海外（0688）跌3%。

科技股方面，阿里（9988）跌4.1%，報62.2元，騰訊（0700）跌5%，報202.6元，美團（3690）跌5.8%，報124.1元，小米（1810）跌2.9%，京東（9618）跌5.6%。

金融股處於弱勢，港交所（0388）跌2.8%，滙豐（0005）跌0.1%，中人壽（2628）跌1.7%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌6.9%，吉利（0175）跌5%，長汽（2333）跌1.2%。

【11:27】

港股跌幅進一步擴闊，最多跌逾300點，最新報15137點，跌290點，國指最新報5110點，跌131點，科指最新報2896點，跌92點。

公用股及收租股獲投資者支持，電能（0006）升2.6%，報38.05元，領展（0823）升2.4%，中電（0002）升1%。

【10:33】

港股跌幅擴大，恒指最新報15253點，跌173點，國指跌100點，報5142點，科指跌78點，報2910點。

騰訊（0700）跌3.5%，美團（3690）跌3%，萬國數據（9698）跌14.6%。

內房股亦受壓，龍湖（0960）跌6.8%，碧桂園（2007）跌5.8%。

【09:25】

恒生指數最新報15424點，低開3點，國指最新報5233點，低開9點，科指最新報2977點，低開11點。

科技股今早，騰訊（0700）最新報210元，低開1.5%，阿里（9988）最新報64.25元，低開0.9%，美團（3690）最新報131.5元，低開0.2%。

金融股方面，港交所（0388）最新報224.6元，低開0.5%，滙豐（0005）最新報40.8元，高開0.2%，渣打（2888）最新報48.55元，平開。

昨日已公布第三季業績的中人壽（2628），最新報9.05元，高開0.2%，中石油（0857）高開0.6%，中海油（0883）高開0.5%。