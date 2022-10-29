ESG｜研究倡金融機構將可持續發展加入日常議程

ESG及可持續發展教育機構GoImpact聯同香港中文大學商學院發布《探討亞洲綠色金融科技生態圈 - 對亞太經合組織五大經濟體的見解》研究報告。研究發現，政府的支持在促進綠色金融科技發展方面發揮關鍵作用，同時人才短缺問題在五大經濟體中同樣備受關注。

報告將綠色金融科技定義為利用綠色技術改善環境的金融活動，並重點圍繞環境、金融和科技三大要素展開研究。

報告訪問了來自香港、印尼、新加坡、韓國和泰國這五大亞太經合組織經濟體的行業專家，他們不約而同地敦促當地的政策制定者加快步伐，為綠色金融科技的發展建立一個有利的環境。他們表示，當地政府可以通過為初創企業提供激勵計劃，協助其發展綠色金融科技，並通過制定可持續發展的監管框架、統一企業的披露和報告要求及設立門檻機制來進行改革。

研究建議，金融機構應將可持續發展加入日常議程，以實現三大支柱，即經濟、社會、自然環境的平衡統一。報告亦進一步解說，鑑於當前銀行業的獨特角色和全球綠色人才短缺，金融機構應利用其在商業生態圈中的地位，培養更多內部可持續發展相關的人才，以推動可持續發展(行業的)進程。