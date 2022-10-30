金融峰會舉行在即　資金以腳投票　港金融中心地位臨挑戰｜伽羅華

香港國際金融領袖投資峰會於本周三（2日）舉行，金管局以「Hong Kong is Back」口號，希望帶出復常訊息，在該局努力下，成功力邀不少金融界重量級人物來港撐場，但二十大後中國政局劇變，市場擔心政策對資本不友善，紛紛以腳投票，港股跌穿萬五點，重回1997年時水平，香港國際金融中心地位正面對前所未有的挑戰。

以往香港享受中西方如魚得水關係的紅利，如今中國大陸受美國霸權處處壓制，在中美全面對抗下，香港陷入「豬八戒照鏡、裏外不是人」的困境。在某些金融環節，香港已被頭號競爭對手新加坡超越，國際金融中心排名被擠出三甲，由以往「紐倫港」變成「紐倫坡」。

國際清算行（BIS）上周四公布的三年期調查顯示，香港外匯交易的市場份額被新加坡拋離，按4月份計算，香港市佔率較三年前跌0. 5個百分點至7.1%，期內新加坡增加1.7個百分點至9.4％，倫敦雖然流失5. 1個百分點，但依然是全球最活躍的外匯交易中心，佔38.1%，美國市佔率為19.4%，排名第二，期內增加2.9百分點。

BIS稱，在多年低迷之後，由於通脹衝擊促使各國央行加息，以及俄羅斯入侵烏克蘭擾亂了金融市場，貨幣波動率飆升，4月份的平均每日交易額增至7.5萬億美元，比2019年同期增長14%。至於香港外匯交易市場份額下跌，BIS解釋是很可能與防疫封禁措施有關。

無論美元霸權如何受到質疑，但它依然是全球貨幣市場的主心骨，涉及約88%的貨幣交易，過去十年美元地位無可動搖，歐元的份額從三年前的32%降至約31%，人民幣交易量增幅最大，佔7%市場份額，排名第五，高於2019年的第八。

近期人民幣匯價屢試低位，但交易量卻大增，這並非好兆頭。（Getty）

人民幣兌港元跌至一算機會大

近期人民幣匯價屢試低位，但交易量卻大增，這並非好兆頭，意味人民幣的市場沽壓非常大。

內地經濟受清零防疫措施重創，加上產業政策不明確，熱錢出逃中國日趨嚴重，人民幣匯價跌至15年低位，離岸人民幣最新報1美元兌7.27，要跌至人民幣兌港元1算水平已非天方夜譚，相對美元，人民幣今年迄今僅跌一成二，遠低於亞洲兩大貨幣日圓及韓圜，基於三者經濟相關度不低，人民幣追跌的壓力相當大。

然而，若然人民銀行在此時入市干預，有可能虛耗外匯將以數千億美元計，重蹈2015年外匯儲備一年內流失萬億美元的覆轍，倒不如靜觀其變，有序讓人民幣跌至一算水平。

目前中美息差已擴闊至超過1.5厘，加上內地經濟因清零政策持續不景，外資正與史無前例的速度流出中國市場。根據國際金融協會（IIF）本月初公布數據顯示，9月份外資流出中國的金額為14億美元，過去八個月總計外流982億美元。人行若此時沽美元買人民幣，托市效果便如泥牛入海。

目前美國11月加息75點子的機會很大，就算12月只加息25點子，今年美息已由零息暴增至4厘，但港息僅9月份象徵式加12.5點子，所以追加兩至三厘也不令人意外，否則在資金持續流走下，本港銀行結餘可能只需數月時間便由現時1,001.6億元清零，港息上調將有助減緩資金流入速度，當然結餘變負以往都曾出現，只是對投資者有心理衝擊而已。

政府分裂百分百利好美股 標指年回報14%

另邊廂，美國11月8日中期選舉臨近，美國鷹派官員似有默契地集體噤聲，中間派卻放出鴿派訊息，這無疑是聯儲局正在管理市場過份悲觀的預期，但也令人聯想到是為選舉前後營造良好氣氛，近期選情重新聚焦回經濟與通脹的議題，愈來愈多跡象顯示，民主黨可能喪失對參眾兩院的控制，造成美國拜登政府施政受到共和黨制肘的局面，但歷史告訴我們，當美國政府陷入分裂，美股表現向好的機會為100%。

自1946年以來，標指在19次的中期選舉後12個月內全部都錄得進帳。而據RBC資本市場統計，自1932年以來每當政府分裂時，標指平均年回報率為14%，在民主黨總統掌政、共和黨控制國會的情況時為13%，但當民主黨同時控制總統職位和國會時，比例僅為10%。

蘋果周五股價單日升7.6%，力挽納指狂瀾。（Apple官網）

今年以來標指已跌至熊市邊緣，反觀道指挾著復常勢頭，今年跌幅已收窄至一成，表現優於今年跌幅三成的納指及一成九的標指，標指有了兩成跌幅坐底，只要明年美息見頂，加幅亦較稍緩的話，市場自然熱切期望未來一年標指會錄得正回報。

美息向上不利科技股，幸好蘋果公司第四季財報力挽狂瀾，季度收入創紀錄達901.5億美元，按年增長8%，淨利潤207.21億美元，按年增長4%。雖然蘋果公司季度收入增長放緩，服務業務盈利表現疲軟，季績只較市場預期略優，但對於尋求優質股以避過潛在衰退風險的投資者而言，蘋果公司是非常不錯的選擇，資金在季績公布後蜂湧入市。

蘋果季績耀眼 單日暴升7.6% 力挽納指狂瀾

蘋果周五股價單日升7.6%，收報155.74美元，市值單日暴增1,760億美元，是自2020年4月以來表現最好的一天，帶動納指升2.9%，收報11102.45，道指與標指分別升2.59%及2.46%，分別報32861及3901，馬斯克收購Twitter的交易塵埃落定，Tesla股價收228.52美元，暫時脫離52周低位200美元的危險水平。

不過，話說回來，美國金融市場仍未擺脫高通脹的陰霾，9月份PCE物價指數年增6.2%，雖然連續三個月放緩，但只略低於預期的6.3%，而且受美聯儲重視的通脹指標核心PCE物價指數（撇除食品與能源價格後）按年升5.1%，為連續第二個月增速，仍然為美聯儲大幅加息提供理由，在美息政策未明朗化下，追入已累升不少的美股要小心為上，美股仍未擺脫熊市反彈的格局。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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