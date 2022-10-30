卓慧思旋風式下台事件簿　短命英揆成「奪命金」寶貴教材｜林子傑

卓慧思 (Liz Truss)在任 45 天後辭職，成為英國歷史上執政時間最短的首相。

她於 2022年9 月初上台，承諾全力推動經濟增長，但她提出的新經濟計劃幾乎帶來了一場環球金融危機和摧毀英鎊，最近甚至有學者認為她在短短的的任期內造成的損害，已經超出了英國脫歐(Brexit)，她在任時的決定，令世界開始質疑英國多年建立的國際信譽和未來。

讓我們來回顧一下特拉斯擔任英國首相期間發生的事情。

卓慧思被任命為保守黨領袖

9 月 5 日，時任外交大臣卓慧思（Liz Truss）被任命為執政的保守黨領袖，成為英國下一任首相，接替約翰遜(Boris Johnson)，成為保守黨自 2015 年大選以來的第四任首相。

9 月 7 日，卓慧思任命了 15 名新成員加入她的新內閣，同時保留了前內閣的 16 名成員。她任命關浩霆(Kwasi Kwarteng) 為財政大臣，接替 7 月剛剛任命的 Nadhim Zahawi。

英國女王伊麗莎白二世去世

9 月 8 日，96 歲的英女王去世了。隨後是為期 10 天的全國哀悼期，女王的葬禮於 9 月 19 日舉行。

關浩霆宣布小額預算

9 月 23 日，關浩霆宣布一項新的小型預算(mini budget)，旨在通過提出自 1972 年以來最顯著的減稅措施，來推動經濟增長，也同時削減家庭稅和能源負擔。這個以未來借款為主要資金來源的新提案，打破了三位保守黨首相在歐債危機後確立的強調財政審慎的觀念。卓慧思的新提案震驚了全球市場，導致英鎊兌美元匯率跌至差不多一對一的歷史低點。

英格蘭銀行介入

9 月 27 日，國際貨幣基金組織 (IMF) 表示，新提案「可能會加劇不平等」 (“will likely increase inequality”) 並加劇通脹。

9 月 28 日，英格蘭銀行迅速出手購買價值 650 億英鎊的長期英國政府債券，以恢復有序的市場環境，避免因英國國債流動性危機，新提案對英鎊和英國養老基金造成的進一步衝擊。

政策掉頭(U-Turn)並解僱關浩霆

10 月 3日，關浩霆表示，削減最高稅率的提議，已經分散了政府解決國家面臨挑戰首要任務的注意力，並放棄了早前的新提案。

10 月 14 日，卓慧思任命侯俊偉 (Jeremy Hunt) 接替關浩霆擔任財政大臣，並提議在 2023 年 4 月將公司稅提高到25%。同一天英格蘭銀行終止臨時市場干預。

10 月 17 日，侯俊偉撤銷了大部分新提案的建議，包括旨在幫助家庭舒緩通脹壓力的能源價格上限建議。

卓慧思辭職，成為英國歷史上任職時間最短的首相

10 月 19日，卓慧思在她辭職的前一天發表她「我是一名鬥士，不是一個放棄者」 (I’m a fighter, not a quitter) 的著名演講。

10 月 20 日，卓慧思在唐寧街 (Downing Street)辦公室外宣布辭職，稱在失去黨派信任後，無法兌現競選保守黨領袖時做出的承諾。

她短短的的任期使執政保守黨的支持度遭受嚴重損失，當前民調的支持率遠遠落後於工黨。保守黨宣布在下週舉行新領導人選舉, 而工黨則呼籲應立即提前舉行大選 (general election)。

10 月 25 日，英國前財相辛偉誠( Rishi Sunak）被保守黨選為他們的新領導人，也是該黨自 2016 年英國脫歐公投以來不到七年內的第五位首相。辛偉誠是第一位成為首相的英國亞裔及有色人種, 他的任命是一個具有社會意義的重要時刻。

卓慧思對英國造成的損失令人遺憾，但她的經歷為全球領導人和學者，提供了寶貴的教訓和教科書案例教材。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

筆者為證監會持牌代表，筆者的投資組合裏沒持有LCID, SOFI, GRAB, PRE 和 DWAC 的股票和相關的衍生工具。

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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