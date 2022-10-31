港府發表虛擬資產在港發展政策宣言　推試驗計劃應用於金融市場

政府今日（31日）發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言，闡明政府為在香港發展具活力的虛擬資產行業和生態系統而訂定的政策立場和方針。



在願景和方針方面，政府表示對全球從事虛擬資產業務的創新人員抱持開放和兼融的態度。政府現正與金融監管機構締造便利的環境，以促進香港虛擬資產行業得以可持續和負責任地發展。港府會適時訂出所需規限，按照國際標準緩減實際和潛在風險，讓虛擬資產創新能夠在香港以可持續方式蓬勃發展。

在監管方面，政府認為透過一致、明確和清晰的整全監管框架，有助奠定穩固的基礎，以迎接由全球虛擬資產急速發展所帶來的金融創新和科技發展。在加緊籌備新虛擬資產服務提供者發牌制度的同時，香港樂意聯繫全球虛擬資產業界，邀請有關交易所在香港開拓商機。

證券及期貨事務監察委員會將會就新發牌制度下零售投資者可買賣虛擬資產的適當程度展開公眾諮詢。對於可否在香港引入虛擬資產交易所買賣基金（ETF），政府抱持歡迎態度。

金管局將就穩定幣監管制度發布諮詢結果

政府對於日後檢討代幣化資產的產權和智能合約的合法性，抱持開放態度，以便利其在香港的發展。香港金融管理局稍後會就穩定幣的監管制度發布諮詢結果和下一步工作。

另外，政府和監管機構正研究推出各類試驗計劃，以測試虛擬資產帶來的技術效益，並嘗試把有關技術進一步應用於金融市場。這些試驗計劃包括為2022年香港金融科技周發行非同質化代幣（NFT）、綠色債券代幣化及數碼港元。

政府將透過便利的政策、整全和平衡的監管、風險為本的規限，以及各項試驗計劃，落實這份政策宣言所載的願景。政府誠邀全球虛擬資產業界攜手合作，憑藉香港作為國際金融中心的地位，遵從最佳國際標準和做法，在清晰、靈活和便利的監管環境下發揮金融創新的潛力。

財政司司長陳茂波表示，政策宣言詳細解釋港府願景和策略、監管制度、對於開放投資者接觸虛擬資產的取態，以及為把握虛擬資產帶來的技術優勢推出的試驗計劃。港府現已向全球市場清晰表達對於虛擬資產的政策立場，表明香港與全球虛擬資產業界一同探索金融創新的承擔和決心。

財經事務及庫務局局長許正宇稱，政府認為分布式分類帳技術（DLT）和Web 3.0有潛力成為金融和商業的未來，這些技術在適當監管下預期可以提升效率和透明度。政府準備就緒擁抱未來，歡迎金融科技和虛擬資業界和人才匯聚香港，香港將致力在整個虛擬資產價值鏈上促進金融服務可持續發展。