鄭志剛出席金融科技周：港擁三大機遇　將成全球虛擬資產中心

新世界發展（0017）行政總裁鄭志剛出席香港金融科技周2022，他提到香港擁抱三大機遇，包括「數碼金融資產發行中心」、「全面化傳統與數碼金融結合的生態圈」及「大灣區跨境區塊鏈金融中心」，勢將成為全球獨一無二的虛擬資產中心。



在演說中，鄭志剛指出，港府明年將推出「虛擬資產服務提供者」發牌制度，對以公共區塊鏈為基礎的數碼金融投資產品，包括由證監會發行的「一號牌照」，規管「證券型代幣發行」（STO under Type 1 license）。憑着一國兩制優勢，將成國家唯一「虛擬資產服務提供者」受法例監管的地方，促成新機遇。

他又表示，香港一直在粵港澳大灣區的區塊鏈發展及應用，扮演著重要角色，目前香港與內地已逐步開創深度合作，共同建立跨境區塊鏈平台，應用在「應收款融資」(receivable financing)、建造行業的物流採購等領域，持份者從而獲得更全面、更透明及即時的資訊，為商業服務者帶來更大的裨益。

鄭志剛近年以私人投資方式，大舉進軍元宇宙、NFT，包括投資The Sandbox的虛擬土地、NFT項目Azuki、虛擬資產託管商Hex Trust等。