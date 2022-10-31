陳德霖：圓幣錢包牌照申請進入最後階段　東亞成首家合作銀行

金管局前總裁、圓幣錢包科技主席陳德霖表示，圓幣錢包向金管局申請儲值支付工具（SVF，電子錢包）牌照申請，已進入最後階段，希望短期內會有消息公佈。另外，東亞銀行將於 12 月 1 日正式在圓幣錢包旗下易信連上線，為易信連首家家上線銀行。



陳德霖表示，易信連一直有與東亞銀行、渣打銀行、招商永隆、螞蟻銀行及眾安銀行傾聽相關合作，同時也有接觸其他銀行，希望年底前再有機會與東亞以外的其他銀行落實合作。

而相較金管局剛推出的商業數據通（CDI），是否存在服務性質重疊，陳德霖就不認同，指CDI數據交換涉及中小企、數據持有者及數據接受者三個角色，而易信連則屬於數據提供者角色，並負責相關認證工作。

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他指出，通過易信連平台能為中小企提供數碼化身份認證，解決開戶困難及需時較長的問題，並提供持續更新帳號資料等其他服務。一家架構簡單的香港企業透過該平台，僅需約30分鐘即能完成認證手續。同時，銀行開戶有機會向企業收取費用，而通過易信連則無須付費，並能夠選擇轉送資料去不同易信連合作銀行，易信連會向銀行徵收相關認證費用。

圓幣錢包方面，他表示，專注於跨境貿易企業的電子錢包支付方案，圓幣組成的參考權重約為人民幣47%、日圓32%及港元21%，每一圓幣單位將由47元人民幣、550元日圓及25元港幣組成。三個貨幣權重為參考三個經濟體在亞洲區內貿易量佔比、外匯儲備充裕度等而釐定，會每5年檢討一次。