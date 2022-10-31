宏寰領投 VR 電競創科公司 VAR LIVE A 輪融資　估值逾8000萬美元

本港領先虛擬實境（VR）電競創科公司維亞科技環球有限公司（VAR LIVE Global Limited）宣佈，由宏寰集團領投 A 輪融資，估值逾8,000萬美元，邁向香港創科獨角獸方向發展。通過此輪融資，公司將進一步拓展全球 VR 市場業務。

VAR LIVE 於 2019 年成立，為本港首家 VR 初創企業，旗下 VR 電子競技一體機 VAR BOX，擁有嶄新獨家專利技術，成功克服「VR 醉」（玩家因接觸虛擬實境而引發的頭暈感覺），在疫情期間銷情持續熾熱，業務至今覆蓋 12 個國家及地區、超過 300 家店面，期間主辦多場國際 VR 電競大賽，聲勢一時無兩。目前公司規模已擴張至約 200 名員工，遍佈全球各地，同時亦為香港數碼港培育機構。

本輪融資由宏寰集團領投，其在香港及大中華地區投資和經營多元化業務，涵蓋範疇包括金融、地產、餐飲、娛樂、工程及旅遊等。

VAR LIVE 預期明年將業務擴展至 20 個國家及地區，並將 VAR BOX 銷售額推高至逾10,000部新機台，活躍會員數目亦將攀升到 150 萬，並會繼續舉辦連串跨國性 VR 電競賽事。