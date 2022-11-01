辭職累龍湖曾暴瀉逾四成　吳亞軍解畫　因閨密一句話「破防」

藍籌內房龍湖集團（960）控股股東吳亞軍退任主席，轉為戰略發展顧問。股價昨一度急瀉逾四成，終插近24%收市，境內債券亦跌停板。吳亞軍及管理層出席投資者會議為換班解畫，股價今早續向下，暫跌3%新報9.7元。



吳亞軍親自為辭職解畫，表示過去幾年患有糖尿病及甲狀腺減退，眼睛也做了手術，最近亦出現了心悸。她又透露一個細節，「陪我去的閨密當時跟我說了一句話：你不能再幹了，你得停下來了，不然活不到孩子事業有成的那一天。當時因為這句話我破防﹙破除防御﹚了」。

她強調交棒並非突然，過去三年一直在安排能夠接任董事長的人選，今年中期業績前後，就準備交給陳序平了，但8月初龍湖遭遇做空，銷售額也沒有回正，故延遲了交接期。現時首席執行官陳序平兼任董事會主席。

對於集團的銷售最新情況，管理層透露第三季銷售已經轉為正數。（資料圖片）

第三季銷售轉正

對於集團的銷售最新情況，管理層透露第三季銷售已經轉為正數。同時有信心能夠在行業規模萎縮時，維持集團銷售規模達2000億元人民幣以上。

面對股債雙殺，龍湖昨連環出招救市，公司分別在午間公布獲吳亞軍家族增持300萬股及提前償還2023年到期的51億元銀團貸款，收市後又交代吳亞軍家族再於公開市場買入公司發行的於2027年到期的2.5億美元3.375%優先票據本金500萬美元。公司重申，控股股東堅定看好公司和行業發展前景，未來會在適當時機持續增持公司股權及債券。