馬斯克據報裁減50%Twitter員工　另派50名Tesla親信進駐

世界首富馬斯克（Elon Musk）近日完成收購並全面接管Twitter，據外媒最新報道，他將50多名Tesla員工轉至Twitter，並預計裁減50%Twitter員工，正式的裁員消息可能會在11/1前公佈。

消息指，50多名Tesla員工其中包括軟件開發總監Ashok Elluswamy、Autopilot和TeslaBot工程總監Milan Kovac、軟件工程高級總監Maha Virduhagiri等。除此之外，還有2名來自Boring Company及1名來自Neuralink加入Twitter。

同時，Twitter員工透露，馬斯克敦促他們盡快了解Twitter的所有信息，從源代碼到內容審核，再到數據隱私，以便他可以重新設計平台。馬斯克希望在11月首周完成重新設計公司的訂閱軟件，名為Twitter Blue，以及公司的驗證系統。

馬斯克近日完成收購並全面接管Twitter。（IG＠elonrmuskk）

該名Twitter員工亦指，Twitter的經理已指示一些員工每周7天輪班，並工作12小時，以趕上馬斯克定下的最後期限。而這樣高強度工作並沒有任何加班費或補償時間或工作保障，能否在期限前完成此任務，將被視為可留任的安排。

另外，早前有消息傳出，馬斯克計劃裁減75%的Twitter員工，隨後他「大派定心丸」澄清不過，有消息人士透露，馬斯克已進一步要求管理層擬定新的裁員名單，並預計裁減50%Twitter員工，新一輪裁員將在11月1日之前進行，屆時被遣散的員工將獲得股份補償。