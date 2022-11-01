金融峰會｜最新講者名單出爐　東方匯理CEO唔見影　預錄訪談易綱

金管局舉辦的國際金融領袖投資峰會今晚將有歡迎晚宴，明日（11月2日）及後日（11月3日）設主題演講、專題討論等環節，惟已有4名金融界巨頭宣布缺席，包括花旗行政總裁Jane Fraser、黑石總裁Jonathan Gray、巴克萊行政總裁 Venkatakrishnan及資本集團﹙Capital Group﹚CEO阿穆爾（Timothy Armour）。

今日﹙11月1日﹚下午約４時半，金管局更新了國際金融領袖投資峰會官方流程，對比前後，原定參與討論的嘉賓東方匯理行政總裁Valérie Baudson，已不在名單之上。換言之，至今共有５位金融界巨頭缺席。

金管局總裁余偉文將任主持，預錄訪談易綱等 內地重磅財金官員。﹙資料圖片﹚

余偉文主持 訪談易綱、肖遠企等

就詳細變動，首先，明天早上9時15分的「內地政策環節 – 中國金融監管機構的觀點 (預錄訪談 )」環節，金管局公布細節，獲內地重磅財金官員力撐，將由金管局總裁余偉文主持，與中國人民銀行行長易綱、中國銀行保險監督管理委員會副主席肖遠企及中國證券監督管理委員會副主席方星海訪談。

至於09:55開始的「專題討論一︰駕馭市場的不確定性」環節，原定出席的黑石公司總裁Jonathan Gray任討論嘉賓，現由黑石首席財務官兼高級董事總經理Michael Chae取代。

11:05開始的「專題討論二：可持續金融—— 從巴黎到沙姆沙伊赫，再展望未來」環節，缺席的花旗行政總裁Jane Fraser，將由花旗集團個人銀行及財富管理首席執行官Anand Selvakesari替代。值得一提，原定參與此討論環節的東方匯理行政總裁Valérie Baudson已不在名單之上，由紐約梅隆投資管理首席執行官 Hanneke Smits 代替，未知因何事未能出席。

資本集團舵手缺席 没填補

至於11 月3 日，11:30開始的「專題討論二：在動盪市況如何管理資產」，資本集團﹙Capital Group﹚CEO阿穆爾（Timothy Armour）原定擔任討論嘉賓，因身體不適而缺席，惟没有人補上，討論嘉賓由４位減至3位。

M+博物館歡迎晚宴揭開序幕

金管局補充，峰會匯聚超過200位來自全球約120家金融機構的國際和地區負責人，當中超過40家機構由集團董事長或行政總裁代表，機構類別涵蓋銀行、證券、資產管理、私募股權和風險投資、對冲基金和保險公司等各個金融界別。

峰會以「駕馭市場的不確定性」為主題，內地金融監管機構負責人將分享政策觀點，而與會者會就圍繞全球金融界面臨的三大挑戰和機遇，包括利率上升、滯脹風險帶來的不確定性，以及科技和可持續發展等大趨勢，對金融發展影響等議題交流意見及分享經驗。

為期三天的活動於11月1日以設於M+博物館的歡迎晚宴揭開序幕。隨後於11月2日舉行的峰會，包括主題演講、專題討論和對話環節。峰會將於11月3日由香港金融學院聯合主辦的「與環球投資者對話」環節，為一連三日的峰會落下帷幕。

黑石總裁據報缺席金融峰會 繼巴克萊花旗後 三銀行家「甩底」

美議員促杯葛金融峰會 陳國基批扯上人權自由：無所不用其極壞事

金融峰會｜陳茂波「轉陰」 料獲當地政府特事特辦 日內啓程回港