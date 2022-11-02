擬將ZA Coin代幣化　ZA International︰冀推動港成虛擬資產中心

港政日前發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言，闡明政府為在香港發展具活力的虛擬資產行業和生態系統而訂定的政策立場和方針，為行業發展鋪下明確的道理。

ZA International（眾安國際）對政府最新舉動表示歡迎，並計劃將旗下ZA Coin獎賞計劃「代幣化」，探索以區塊鏈形式升級現有制度，讓獎賞增值，同時希望能促進及拓展本地虛擬資產的應用，推動香港成為全球虛擬資產中心。

ZA International表示，ZA Coin現時有近38萬名用戶，自2020年推出以來，用戶總兌換額已近5億元，近3萬名用戶會每天以 ZA Coin 進行交易，過去一個月亦有近15萬名用戶以 ZA Coin進行交易，約佔 ZA Coin用戶量四成。

ZA International續稱，ZA Coin用途廣泛，既可於 ZA Mall 換購多款電子產品、遊戲及口罩等，更可用指定數量ZA Coin在特定商店購買咖啡。如果是 ZA Bank 用戶，亦可將ZA Coin 兌換成現金，運用方式更靈活。

ZA International總裁許煒表示，ZA Coin代幣化計劃仍在籌備階段。（李澤彤攝）

計劃仍在籌備階段

ZA International總裁許煒表示，儘管今年虛擬資產投資市場淡淨，但技術層面上能支持大型的商業化，隨著政府在金融科技周發布有關虛擬資產的政策宣言，ZA International擬進一步推出獎賞計劃代幣化，以示公司支持政府推動香港發展成國際虛擬資產中心的決心。

他指出，期待 ZA Coin 在代幣化後有更廣泛應用，例如支付商品及服務交易、進行投資，但尚在籌劃階段， ZA Coin日後的發行量、價格未定，發展計劃亦未有時間表，再加上本港在虛擬資產的發展較慢，一切要視乎政府接下來的政策、法例等。