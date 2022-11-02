8號風球懸掛港股提早收市 恒指升371點 康希諾彈63%
颱風尼格襲港，天文台在下午1時40發出8號風球。港交所表示，港股於下時1時55分停止交易。
【13:55】
港股提早收市，恒指升371點，報15827點，成交1060億元。科指升2.6%，報3156點。
美團 （3690） 升半成，阿里巴巴 （9988） 升近2%，騰訊 （0700） 升逾1%。
濠賭股續升，金沙 （1928） 升12%，銀娛 （0027） 升逾6%，美高梅（2822）升14%，新濠國際（0200）升逾7%
另外，康希諾生物 （6185） 升63%，報141元。
【13:44】
港股升376點，報15831點；科指升2.79%，報3160點。
【13:10】恒指午後升343點
恒指午後初段升約343點，報15798點。科指升2.68%，報3157點。
美團（3690） 升逾6%，騰訊（0700）升近2% 、阿里巴巴（9988） 升逾2%。
【12:00】恒指半日升268點
恒指半日升268點，報15724點，成交761.8億元。科指升1.7%，報3127點。
美團 （3690） 升逾3%，騰訊 （0700） 升0.7%，阿里巴巴 （9988） 升0.6%。
另外，其中康希諾生物 （6185） 升51.1%，報130.4元，成交額16.04億元。
【10:49】恒指轉升
港股升120點，報15575點；科指升0.22%，報3081點。
ATM最新個別發展，美團 （3690） 轉升近2%，騰訊 （0700）升0.15% ，阿里巴巴 （9988） 跌0.35%。
康希諾生物（6185）升47%，報126.9元。
【10:09】恒指跌幅擴大
港股現跌142點，報15312點；科指跌1.94%，報3015點。
內房股下跌，中海外 （0688） 跌逾1%，碧桂園 （2007） 跌近1%，雅居樂 （3383） 跌近2%。另一方面，旭輝 （0884） 逆市反彈逾2%。
另外，康希諾生物 （6185） 一度升逾54%，高見133元，觸發市調機制，現升近四成，報120.3元。康希諾生物吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）克威莎霧優在江蘇十三個城市陸續開啟接種。
【09:20】恒指低開65點
港股今早低開65點，報15389點；科指跌0.89%，報3047點。
阿里巴巴 （9988） 跌逾1%，騰訊 （0700） 跌0.8%，美團 （3690） 跌0.4%。
新能源汽車股普跌，小鵬（9868）跌近8%，蔚來（9866）跌逾5%，理想汽車（2015）升逾2%。