金融峰會｜滙控祈耀年：虛擬資產零售交易要有嚴格監管

滙控（0005）行政總裁祈耀年於香港出席國際金融領袖投資峰會，就金融創新、加密資產等議題進行討論。對於虛擬貨幣、區域鏈的監管問題，祈耀年指出，科技本應不受界限地發展及創新，不過當金融科技演變成一種可交易的資產類別時，就會產生爭論，因各種資產投資工具，都需要受到監管機構的管制。

他又指，當虛擬資產交易，要放寬予零售層面參與時，必須要有嚴格的監管，隨便開放予散戶絕非恰當；不過利用相關技術如區塊鏈等優化支付金融服務就相當支持。

對於金融科技及支付創新，祈耀年表示，金融機構要擁抱科技，並以旗下「payme」為例，經過三年多的發展，已有約290萬用戶，對集團而言是一個重要的里程碑，是一項重要的解決方案，以連接用戶與用戶，以及用戶與商戶之間的交易。

他認為，現時金融科技應用已在本地做到即時支付，但跨境支付尚未能做到即時的效果，希望利用相關技術，可以協助中小企提供一個即時的跨境支付而又便宜的渠道。

國際金融領袖投資峰會今日在港舉行。

另外，他接受《彭博電視》採訪時表示，將繼續在中國、新加坡和印度等地區，加大投資財富管理業務。對於中國經濟，他表示看好中國，預期經濟會反彈，認為中國將會擺脫疫情，經濟會回升。對於中國房地產行業，他認為仍然處於重大政策變化階段，面臨明顯的調整。

至於香港，他表示仍然是一個重要的金融中心，毫不懷疑它長期能夠保持這種狀態。他表示，希望中短期內在大灣區增加招募財富管理人員。