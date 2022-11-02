滙豐︰元宇宙對建構數碼化未來至關重要　有助接觸及發掘新客群

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，元宇宙有助金融未來發展，滙豐藉此接觸及發掘千禧名及Z世代新客群，加上分析元宇宙上的大數據，開發更具互動性及貼身的產品與服務。滙豐並希望透過大數據及元宇宙洞察客戶未來需要，改善產品和服務流程，推動創新和金融科技發展方面扮演着重要的角色，期望未來能與更多行業領導者合作。

許長虹與The Sandbox 聯合創始人及營運總監Sebastien Borget，在日前金融科技周專題討論上，探討元宇宙的商機及對未來銀行業的啟示。許長虹表示，滙豐及其他金融機構將配合監管當局及投資者的需求，探討元宇宙如何能為客戶帶來更創新的體驗。

他認為，元宇宙對於建構數碼化未來至關重要，令每個人都能在虛擬環境中，無縫於工作、娛樂和社交之間切換。普及元宇宙正如普及金融知識，當客戶對元宇宙有一定理解，亦自然會樂於嘗試相關的體驗。

而事實上，滙豐近年亦積極向公眾介紹元宇宙，在不同範疇作出了不少新嘗試，包括舉辦全港首個現實x元宇宙音樂會『DuoVerse』，由歌手Tyson Yoshi及Serrini於現場及以Avatar方式同步於元宇宙演出、與The Sandbox合作，在元宇宙平台推出一系列虛擬欖球任務，呈現身歷其境的獨特體驗

此外，滙豐亦一直嘗試新技術包括NFT等的應用，今年4至6月，與K11 MUSEA合作推出全港最大型NFT展覽之一，展出全球多位著名NFT藝術家、超過200件作品和項目。同時，為提升亞太區員工對NFT的認識，並親身感受在安全環境下使用這種新科技，近日舉辦員工活動，獎品是限量紀念版NFT，獲得的反應相當熱烈，短短兩星期共錄得超過6,000位員工參與。