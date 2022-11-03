瑞銀汪濤料中國防疫政策明年3月前不會明顯調整　PPI或陷通縮

中國10月製造業PMI下行0.9個百分點至49.2，非製造業商務活動指數進一步下行1.9個百分點至48.7；至於財新10月服務業PMI進一步跌至48.4 連續兩月收縮。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，10月防疫政策再度收緊，估計即將公佈的10月宏觀資料，可能顯示經濟增長動能走弱。



其中工業生產、社會消費品零售、房地產銷售和出口按年增速走弱，而基建投資可能持續穩健增長。整體信貸同比增速可能企穩。CPI可能回落，而PPI可能陷入通縮。

政策支持料加碼

該行認為即將於12月召開的中央經濟工作會議預計會維持寬鬆基調。未來幾個月政策支持有望繼續加碼穩增長。我們認為今年冬季國內疫情情況仍將面臨挑戰。我們預計在明年3月全國兩會召開之前，現行防疫政策不會明顯調整，不過地方執行層面可能會持續微調和優化。

鑒於10月經濟活動增速預計走弱，該行對今年四季度GDP增長的基準預測（3.9%）面臨一些下行風險。(資料圖片)

鑒於10月經濟活動增速預計走弱，該行對今年四季度GDP增長的基準預測（3.9%）面臨一些下行風險。我們仍然預計從2023年二季度開始防疫形勢可能明顯好轉，維持對2023年全年GDP同比增長4.5%左右的預測不變。不過，中國有可能會在更長時間內維持現行政策，在這種情況下，2023年全年GDP增速可能明顯低於基準預測。