定期存款利率｜6個月港元定存呢間逼近5厘　四大行恒生「最搶錢」

美聯儲加息步伐料將持續，意味港銀定存利息有望繼續向上，但若果嫌1年期定存期太長，可考慮6個月定存，慢慢「睇息做人」。《香港01》記者綜合多家港銀6個月定存利率來比較，許多利息已突破4厘，當中最高為富邦銀行的4.9厘，以起存額100萬元計算，半年即可穩袋2.45萬元。若果資金較少可考慮起存額僅為1萬元的四大行，當中恒生達4.05厘。



中小型行息高 門檻亦高

富邦銀行最積極「搶錢」，目前6個月定存利息全港第二高的為大新銀行，達4.75厘，但起存額也高達100萬元，其次為華僑永亨的4.5厘，起存額雖為20萬元，但需留意要取得該定存優惠，必須先成為資產達100萬元或以上的宏富理財客戶。

招商永隆的4.2厘，起存額更高達500萬元，而東亞銀行的4.2厘優惠，起存額雖僅為10萬元，但也必須存入50萬元成為顯卓理財客戶，才可享有優惠。

四大行定存息 恒生最高

中小型實體銀行6個月定存息雖然吸引，但門欄均為較高，若果資金較少，可考慮四大行，起存額僅為1萬元。當中恒生網上專屬優惠達4.05厘，非網上申請利率也有4厘，其次為中銀香港的3.8厘。

Welab Bank定存10蚊「起標」

至於虛擬銀行，起存額要求更低，當中6個月期較為高息的為Welab Bank及富融銀行（Fusion Bank），前者高達4.2厘，起存額僅為10元，後者為3.8厘，若以起存額50萬計，更可享有3.88厘優惠。