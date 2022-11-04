國美電器據報延遲出糧　要求員工簽承諾書　準備同舟共濟

中國電器零售企業國美零售（0493）據報近日要求員工簽署承諾函，承諾理解公司，自上月起在未來半年到一年內，都有可能延遲出糧，且做好在該段時間與公司同舟共濟、共渡難關的思想準備。



據《騰訊新聞棱鏡》引述一名國美員工指，「這違法了吧？就是變相逼人離職」，但如果現時主動離職，自己從上半年開始已被拖欠的數萬元薪金，不知能否追回。據悉，國美電器某分公司員工表示，已簽署了承諾函，因為「不簽也不會發(工資)」。

網上流傳的承諾函內容顯示，「由於受到內外部複雜環境的重大挑戰和影響，公司戰略轉型面臨前所未有的困難」，為確保公司經營業務盡快恢復，繼續推動戰略轉型和業務改善提升，公司在此時期希望員工理解並承諾多項要求。

傳國美正求助廈門國企融資

相關要求除了要理解公司將會延遲出糧外，還包括要「相信公司，忠於使命，勤勉盡責」、「積極維護企業利益和品牌形象，不散播負面信息和情緒」，以及「按時保質保量交付經營結果，達成業績目標」等。而且承諾函提到，「如有違背，由此給公司帶來的名譽和經濟上的損失，本人同意按照相關法律法規以及勞動合同約定承擔相應責任」。

另一方面，內媒引述接近國美的內部人士指，公司不是不發工資，而是緩發，國美正與廈門國企、上交所上市企業廈門建發洽談融資。