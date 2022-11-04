ESG｜安踏體育︰完成發行5億人民幣綠色中期票據　以建設上海總部

安踏體育﹙2020﹚宣布，公司獲選亞太經合組織（APEC）中國工商理事會 2022 年度課題「可持續中國產業發展行動」（「行動」）之企業優秀案例，以推廣通過產品設計與研發創新倡導低碳消費及生活，推動價值鏈綠色轉型的實踐。

另外，安踏體育已成功於渣打中國開立「可持續活期存款戶口」，並獲得「可持續活期存款證書」。作為中國最早採用可持續金融方案的企業之一，安踏體育早在2020年便開始參與金融機構的綠色存款項目，並於今年完成了發行總金額為5億元人民幣綠色中期票據，所籌資金主要用於建設預期於2024 年啟用的安踏上海總部，該項目承諾結合綠色空間、節能設計和材料來發展。

安踏體育又稱，作為中國體育行業領先的可持續發展踐行者，安踏體育已經連續七年披露 ESG 報告，並在公司內部成立了可持續發展委員會，積極推進「1+3+5」的可持續戰略藍圖。於 2021 年，集團持續完善 ESG 治理架構，成為聯合國全球契約的簽署成員，支持聯合國全球契約的十項原則,加強節能減排和環境保護，為 52,000 多名員工提供廣闊的事業平台和健康的工作環境，並與創始人家族成立的和敏基金會一起投身體育發展、醫療衛生和鄉村振興的公益實踐。