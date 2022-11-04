陳茂波：未來數年政府基本工程每年逾1000億　工程總量增至3000億

發展局與「可持續城市發展大學－政府－業界三方聯盟」今日（4日）合辦建造研發論壇。財政司司長陳茂波致辭時表示，基礎建設及建造業一直對香港經濟發展至為重要，基建投資對經濟復蘇有關鍵作用。在未來數年，政府的基本工程每年超過1,000億元，而香港的整體工程總量將增至每年約3,000億元。

陳茂波指出，建造業界正面對不同挑戰，例如建造成本高昂、工地安全問題，以及社會對更快、更有效率交付成果的期望等。創新是解決這些問題的關鍵。政府、大學和業界三方更緊密合作，將有助業界支持創新的應用研發。政府將於工務工程項目採用創新物料、建造方法和技術等應用研發項目，為業界提供參考。

發展局局長甯漢豪就表示，政府在推動建造業創新方面擔當重要角色，特別是促進工務工程採用應用研發。發展局已成立專責小組，督導和制定應用研發政策，並向工務部門和有關當局提供支持和指引，以期建造業更廣泛採用創新科技。

她呼籲業界攜手共同推動應用研發以支持建造業創新，從而提升行業的表現和可持續性。她補充說，憑著香港在建造方面擁有的世界級專業知識和經驗，業界將繼續為香港的發展，以及實現國家成為全球創新領導者的願景作出貢獻。