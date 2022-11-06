憧憬清零政策變天　中概股本周升勢未盡｜伽羅華

上周最「核彈級」大事不是朝鮮半島的兵凶戰危，也不是對供銷社與「公私合營」等共富陰霾的恐懼，能勉強與之堪比的是共和黨大有重掌參眾兩院之勢，但論震撼力也有所不如，更不要說美聯儲主席亦鷹亦鴿的表態，以及馬斯克入主推特後的雷厲風行，這個核彈級事件就是天怒人怨的動態清零政策或要變天了。

全球股市中，港股受中國經濟下行及清零政策重創，跌幅最深，所以一旦政策退場，港股反彈力度最大，周五恒指及恒生科指分別升5.36%及7.54%，全周分別升8.73%15.63%，前者創逾十一年的最大單周升幅，後者更創升幅紀錄，在美港股ADR亦升勢未止，滙控ADR較港股周五收市再升6.6%至44.2元，中概股騰訊及美團較港分別升1.6%及2.6%。

清零政策退場已不是空穴來風，近日內地已開始全網「教育」民眾，稱新冠後遺症狀輕微且短暫，不足為懼，中國疾病預防控制中心疫學前首席科學家、現職中國國衛生健康委員會高級專門委員的曾光於周五（4日）亦表示，動態清零政策將在「未來五至六個月間發生重大改變」，反映當局正為政策退場造勢，希望挽回外資在華投資信心。

要留意的是，這些放風都在德國總理肖爾茨訪華期間刻意營造的友好氣氛，肖爾茨是二十大落幕後首位訪華的西方領導人，他反對與華脫鉤，謀求與中國深化經貿合作，但清零政策是外資加大投資中國的最大障礙。

不過，港股要重上二十大前萬八關水平，還是要看中國復常的步伐，以及受清零拖累經濟下行程度，而且更要看美聯儲的貨幣政策取向。

港股反彈力度最大，全周分別升8.73%15.63%。 (張浩維攝)

美就業報告半憂半喜 還看本周CPI重磅數據

周五公布非農就業數據反映就業市場依然緊張，10月份增加了26.1萬個工作崗位，優於預期的19.5萬個，失業率從3.5%微升到3.7%，平均時薪卻較10月增長0.4%，高於市場預期，相信與人們就業意願疲軟有關。

市場對就業報告數據解讀不一，新增職位及時薪增加對美股屬利淡，但失業率上升卻屬利好，讓連跌四日的美股終於一反頽勢，道指、納指及標指分別反彈1.26%、1.28%及1.36%，分別收32,403、10,475及3,770，目前投資者解讀美聯儲主席鮑威爾的言論，就是放慢加息步伐，但有可能將明年峰值目標設於5厘以上，壞的可以是「溫水煮蛙」式加息，好的是讓加息路徑更能因應通脹變化靈活走位。

離12月美聯儲議息會前，美國還會公布兩次月度通脹數據及一次非農就業報告，包括本周四（10日）的10月份CPI數據，市場預期為6.5%，9月份為6.6%，它將成為本周市場考量美息走勢的重要指標之一。

港股近日表現雖然有色，但負面消息仍多，單單香港社會復常步伐太慢，已令恒指升勢受壓，本季經濟就算不致於第三季收縮4.5%般災難表現，但肯定不如頭號對手新加坡的亮麗表現，要達到疫情前水平，更是長路漫漫。

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港復常步伐慢 金融峰會聲勢不如新加坡

香港舉行國際金融領袖投資峰會曲中人散，先不論至少5名金融界巨頭缺席，但人民銀行黨委書記郭樹清、行長易綱都沒能親身出席，只有易綱及中證監副主席方星海等視像撐場，僅200多名金融機構負責人出席，比較新加坡「金融科技節」有850多名專家演講，有來自110多個國家涉2,000個組織參與，聲勢完全被比下去。

上周內地市場不乏爭議性話題，而且大多偏淡金融市場，其中有改革開放前的供銷社及「公私合營」2.0版本赫然重回人們視線，導致中港股市表現大幅波動。

首先，象徵「共富」的全國供銷社被形容強勢回歸，就像是發現的新大陸一樣，其實供銷社早於2013年已經回歸，至去年供銷社銷售總額僅6.26萬億元，佔同期社會消費品零售總額44.08萬億元的一成四，說多不多，少也不少，但其涵蓋產品多屬中低端，只能照顧基層民生的需要，要求國營的供銷社擔當全社會統購統銷的重任，以其管理規模及營運效率根本力有不逮。

當然，如果禁絕所有民營投資及市場經濟，或是中國進入戰時狀態，物資極度匱乏下，以「大鑊飯」作招徠的供銷社便可一企獨大，但這只會扼殺社會生產力，更為左支右絀的財政再挖一個巨坑，將經濟推入死胡同。

上周中國市監局批准聯通與騰訊設立「混改新公司」。﹙資料圖片﹚

騰訊聯通混改合作 惹市場經濟退場憂慮

更加吸引人們眼球的是，上周中國市監局批准聯通與騰訊設立「混改新公司」，被視為二十大後「公私合營」政策提速上馬的徵兆。

與供銷社一樣，上個世紀50年代中國政府強行收民企股份，將私產劃歸國有，有了這段公私合營運動的不光彩歷史在前，加上「共富」及「國進民退」大政策在後，令人不得不有改革開放走回頭路、市場經濟退場的擔心，但現在推行的公私合營政策，有很多客觀現實令它很難走70年前的老路，特別是有一大群既得利益者曾經享受改革開放的經濟成果，要完全與全球脫勾，只靠一個內循環撐起全國經濟，箇中難度並非大家想像。

在內地，混改方案一向是國企改革為導向，目的是借引入有競爭優勢的戰略投資者，發揮規模效應，提升國企的競爭力，減低其對政府財政的依賴。

聯通早於2017年8月所披露混改方案，已經包括騰訊、阿里、百度及京東等多家互聯網公司參與，其後騰訊與聯通的合作主要圍繞邊緣計算、車聯網、高精度定位等技術領域，今次騰訊與聯通合組混營新公司，可以說是兩者進一步加強戰略合作基礎。

民企騰訊市值高峰時超過7萬億港元，暴跌後仍高於2萬億港元，聯通港股與A股的市值都僅超過千億元，就算真的合併，都是以騰訊為主導，除非政府立意將騰訊資產收歸國有，這便不是公司合營的真正目的了。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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