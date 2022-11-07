蘋果確認iPhone 14產量減少　鄭州工廠陷疫情「靜態管理」

蘋果公司（美：AAPL）宣布，位於中國鄭州的主要iPhone 14 Pro及 iPhone 14 Pro Max組裝廠，由於受疫情防控措施影響，暫時減少iPhone 14的產量，意味12月當季iPhone銷量可能會減少。

蘋果指出，現時預計iPhone 14 Pro和Pro Max的出貨量將低於之前預期，客戶將需要等待更長時間才能收到新產品，正與供應商密切合作，以恢復正常的生產水平，同時確保每名工人的健康和安全。

富士康iPhone鄭州工廠所在的鄭州航空港區此前宣布，實行7天全域「靜態管理」。靜態管理期間，全區保持靜默狀態，暫停各類聚集性活動，實行交通管制。全區所有社區（村）、單位實行封閉式管理，居民不聚集、不流動、不出門。

不過，有券商指iPhone 14 的銷量未如理想。富瑞（Jefferies）分析師於報告表示，相較於 iPhone 13 系列，iPhone 14 的四款機型在中國上市的前 38 天銷量下滑 28%，且更新後數據顯示跌幅已擴大至 33%，就連表現較穩定的 iPhone 14 Pro 也欠缺上升動力。