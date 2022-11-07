證監會據報擬加強期貨風險管理　SFC﹕年底諮詢並無要求強制平倉

證監會有意進一步加強業界在從事期貨買賣活動時的風險管理，同時提議，如果客戶屢欠孖展，應立刻強制平倉。本地媒體報道，證監會最快在今年內進行市場諮詢，明年正式向業界提供相關指引，屆時將設有過渡期。



報道指，證監會指引將涉及多個期貨交易的風險監控範疇，當中會建議證券商不得向在清繳保證金有不良紀錄的客戶給予寬免追繳保證金通知，提供優惠孖展比率時須慎選合資格客戶，並需要每周進行壓力測試。

證監會同時提議，如果期貨客戶曾在30日內兩次未能按時清繳追繳保證金，期貨商便不應再給予寬限，立刻強制平倉。

報道指，證監會將為領有俗稱「2號牌」（期貨合約交易）的持牌法團提供風險管理指引，料適用於包括非交易所參與者在內全部持2號牌的法團，並涵蓋本港及海外市場的金融和商品期貨產品。

證監會﹕年底進行諮詢

證監會發言人表示，正就此與業界磋商，將在今年底進行諮詢，同時特別指出正草擬的條文，並沒有要求期貨商在客戶30日內兩度未能依時還清追繳孖展時要強制平倉。草擬方案提出，期貨商不應再寬免相關客戶追繳保證金通知，並按自行訂立的政策決定是否須強制平倉。

發言人指出，證監認為現在是向期貨經紀商提供更詳細風險管理指引的好時機。近兩年，金融和商品期貨市場均經歷了極端的市場波動，在跟進中注意到有部分客戶未能追繳追加保證金。在某些情況下，期貨經紀人受到重大影響，要緊急資金或財務援助，以防止其義務違約或確保遵守監管資本要求，反映部分期貨經紀商在極端市況期間或無足夠的風險控制。