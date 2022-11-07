內房｜龍光及兩家子公司被花旗申請清盤　稱堅持反對　明早復牌

龍光集團（3380）午後突然停牌，停牌前升11.24%，報0.495元，成交額約573.11萬元。據報龍光旗下兩家子公司在香港被提起清盤呈請，疑因債權人針對債務逾期採取行動。



據《彭博》報道，中國房地產商龍光集團旗下兩家子公司在香港被提起清盤呈請。據法院網站，案件由花旗國際有限公司針對金泓（香港）投資有限公司和潤銘（香港）投資有限公司提起。

根據數據顯示，花旗是龍光部分美元債券的受托人，而涉事兩家子公司是有關債券的擔保人。

據香港法院網站，兩宗清盤呈請的聆訊會定於1月11日舉行。

有信心盡快推進債務管理方案

其後公司發公告，指出公司及旗下的金泓及潤銘作為票據的附屬擔保人，收到呈請人花旗作為相關系列票據的信託人分別向開曼大法院及香港高等法院，提出日期為上周五（4日）對公司及金泓及潤銘清盤呈請。公司指出呈請人代表於2025年到期的5.75厘優先票據的相關系列票據少數票據持有人提交清盤呈請。

公司董事會認為呈請並不代表其他持份者利益，及損害公司價值及其他持份者利益，因此將尋求法律措施以堅決反對呈請，並採取一切必要行動保障公司合法權利。

公司亦指出一直致力於積極與境外債權人進行友好洽商，努力秉承公平公平原則對待不同類型債權人，保障公司所有持份者利益。公司又指出有信心盡快推進整體債務管理方案，同時保持正常生產經營穩定，確保最大程度保障各利相關方利益。公司將會在周二（8日）早上9時復牌。