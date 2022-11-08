恒生指數回軟全日跌38點　阿里及美團均低收　海底撈跌近3%

美國中期選舉進入倒計時，民調顯示共和黨有望至少拿下國會兩院中的一院，隔晚美股向好，同時市場觀望將於周四公布的美國10月消費者物價指數（CPI），以從中尋找美聯儲快速升息在多大程度上幫助經濟降溫的線索。



【16：33】阿里及美團均低收

港股回軟，同時成交亦回落至略多於千億元。阿里（9988）及美團（3690）兩大科技股均回落，內房股同樣低收。

恒指收市報16557點，跌38點，國指收市報5602點，跌33點，科指收市報3343點，跌52點，成交額為1,047.3億元。

阿里收市報67.1元，跌3.7%，美團跌2.7%，報148.8元，小米（1810）跌0.4%，報10.16元。不過京東（9618）卻逆市上升，收市報178.2元，升0.7%，騰訊（0700）升0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）平收，報43元，渣打（2888）升2.6%，報49.95元，港交所（0388）升0.8%，恒生（0011）跌0.3%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）跌2.7%，報15.22元，九毛九（9922）跌0.8%，安踏（2020）跌0.5%。

內房股方面，潤地（1109）跌1.8%，報27.45元，中海外（0688）跌1.2%，龍湖（0960）跌0.6%。

物管股亦低收，碧桂園服務（6098）跌1.5%，融創服務（1516）跌1.1%，萬物雲（2602）則逆市攀升，收市報34.6元，升3%。

【15：11】亞太區股市普遍高收

內地股市低收，上證收市報3064點，跌13點，深成收市報11142點，跌64點，滬深300指數收市報3749點，跌25點，創業板指數收市報2432點，跌22點。

亞太區股市卻普遍高收，日經升344點，報27872點，台股升124點，報13347點，韓股升27點，報2399點。

港股方面，恒指最新報16532點，跌63點，國指跌41點，報5594點，科指跌51點，報3345點。

【14：19】恒指跌162點

港股跌幅擴大，恒指最新報16433點，跌162點，國指跌86點，報5549點，科指跌80點，報3315點。

碧桂園服務（6098）暫企穩於10元以上，最新報10.06元，跌4.4%。

海底撈（6862）跌4.1%，報15元。

阿里（9988）跌3.8%，報67.05元。

【13：20】恒指跌104點

港股跌104點，報16491點；科指跌1.6%，報3342點。

阿里巴巴 （9988）、 美團 （3690） 跌近3%。另外，港交所（0388）逆市升近1%，報261.8元。

【12：00】恒指半日跌7點

恒指半日跌7點，報16588點，成交616.9億元。科指跌0.8%，報3371點。

ATM個別發展，騰訊 （0700） 升1%，阿里巴巴 （9988） 、美團 （3690） 跌逾1%。

內房股部分轉升，龍湖 （0960）升0.59%，碧桂園 （2007） 升近3%，而雅居樂 （3383）挫0.57%，中海外 （0688） 、潤地 （1109） 跌逾1%。

【10：49】恒指跌30點

恒指走勢反覆，現跌30點，報16565點；科指跌1.16%，報3357點。

美團（3690）、阿里巴巴（9988）跌幅收窄，現挫逾1%；騰訊（0700）轉升逾1%，報248.2元。

內房股普挫，中海外 （0688） 跌逾1%，潤地 （1109） 跌逾2%，龍湖 （0960） 跌0.74%。惟碧桂園 （2007） 升逾2%，雅居樂 （3383） 升逾1%。

商湯（0200）升逾6%，報1.91元，成交額9.33億元。

【10：19】恒指轉跌140點

恒指轉跌140點，開報16445點；科指跌1.9%，報3332點

ATM向下，美團 （3690） 最新跌逾3%，阿里巴巴 （9988） 跌近3%，騰訊（0700）跌0.16%。

本港地產股普揚，新地 （0016） 升逾2%，新世界 （0017） 升0.84%，長實 （1113） 升0.77%，惟恒地 （0012） 跌0.24%，信置 （0083） 則跌0.44%。

【09：43】恒指升55點

恒指升55點，開報16650點；科指升0.2%，報3403點。

濠賭股向上，金沙 （1928） 升逾4%，銀娛 （0027） 升逾1%，永利 （1128） 、澳博 （0880） 升逾3%，美高梅 （2282） 、新濠 （0200） 升逾2%。

龍光 （3380） 開市後轉跌一成，報0.445元。

【09：20】恒指高開44點

恒指高開44點，開報16640點；科指升0.07%，報3399點。

ATM個別發展，阿里巴巴 （9988） 跌逾1%，騰訊 （0700） 跌0.8%，美團 （3690） 升0.2%。

龍光集團（3380）今早復牌，升逾1%，報0.5元。該公司及兩家全資附屬公司日前宣佈，收到呈請人Citicorp International Limited代表2025年到期的5.75%優先票據相關係列票據的少數票據持有人，提交的清盤呈請。